Containerschiff streift in Rotterdam Brücke und verliert fünf Container

Containerschiff rammt in Rotterdam Brücke und verliert fünf Container

In Rotterdam kracht am Mittwoch ein Containerschiff in eine Brücke und verliert dabei fünf Container. Die Stadt bestätigt, dass niemand verletzt wurde. Ob die Brücke Willemsbrug beschädigt wurde, ist noch unbekannt. Wie es so weit kommen konnte, ist noch unklar.