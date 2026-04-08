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Südkorea: Nordkorea hat mehrere Raketen getestet

Südkorea: Nordkorea hat mehrere Raketen getestet

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert.
08.04.2026, 05:2508.04.2026, 05:25

Die Geschosse sollen demnach im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) gelandet sein und eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, teilte der südkoreanische Stabschef nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit.

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un delivers a speech during a session of the Supreme Peoples Assembly at parliament in Pyongyang, North Korea Monday, March ...
Kim Jong-un liess laut Südkorea erneut Raketen testen.Bild: keystone

Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen Ortszeit, soll Nordkorea ebenfalls ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Dabei habe es sich laut Berichten mutmasslich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt. Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. (sda/dpa)

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