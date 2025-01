Nordkorea testet Raketen – Warnung an die USA

Kim Jong-un begutachtet auf den Start einer Rakete. Bild: keystone

Nordkorea testet Raketen – und schickt Warnung an Trump

Kurz nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea parallel zu neuen Raketentests eine Warnung an die USA ausgesprochen.

Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, führte das Militär einen Test mit strategischen Marschflugkörpern durch. Es seien See-zu-Oberflächen-Marschflugkörper abgefeuert worden, die rund 1'500 Kilometer flogen, hiess es.

In einem separaten Bericht zitierte KCNA eine Mitteilung des nordkoreanischen Aussenministeriums, in der den USA sowie Südkorea militärische Provokationen vorgeworfen wurden. Nordkorea sollte mit der «härtesten Gegenaktion» antworten, solange Washington die Souveränität, Sicherheit und Interessen des Landes verweigere.

Zunehmende Spannungen

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten zuletzt zugenommen. Nordkorea hat zudem begonnen, Russland im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.

Während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident verfolgte Trump eine unkonventionelle Nordkorea-Politik, die von anfänglichen Drohungen zu direkter Diplomatie mit Kim Jong-un führte. Die beiden trafen sich dreimal: erst in Singapur, dann in Hanoi und schliesslich in der entmilitarisierten Zone Koreas im Juni 2019. Trotz dieser Bemühungen gab es keine Einigung über eine Denuklearisierung Nordkoreas. (sda/dpa)