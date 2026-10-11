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Selenskyj fordert Waffenruhe für Neuwahlen – Trump: «Sofort in Kraft»

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er glaube, die Ukraine brauche einen neuen Präsidenten. Der amtierende forderte daraufhin eine Waffenruhe. Kurz darauf reagierte Trump auf die Forderung.

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US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er glaube, die Ukraine brauche einen neuen Präsidenten. Dies, nachdem die USA einen Öl-Deal mit Russland abgeschlossen hatten und es somit erneut zum Bruch mit der Ukraine gekommen war.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte zunächst nicht. In einem TV-Interview erklärt er nun, dass das Volk eine sichere Umgebung brauche, um wählen zu können. Im Krieg seien Wahlen sehr schwierig. Schliesslich stellt Selenskyj eine klare Forderung: «Sagen Sie Putin, er soll uns zwei Monate – 60 Tage – totalen Waffenstillstandes geben. Dann werden wir Wahlen organisieren. Natürlich werden wir auf jeden Entscheid gefasst sein, den unser Volk, das ukrainische Volk, trifft.»

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Selenskyj stellt zuvor jedoch auch klar: «Mit allem Respekt gegenüber Präsident Trump, es ist Sache des ukrainischen Volkes, eine Staatsführung zu wählen.» Er wisse, dass Putin unbedingt einen anderen Präsidenten in der Ukraine wolle. Das könne er auch verstehen. Doch die Sicherheit der Menschen gehe vor. «Der erste Schritt ist Waffenstillstand», so Selenskyj.

Kurz darauf erklärte Trump via Truth Social: «Mit sofortiger Wirkung gibt es einen ‹Energie-Waffenstillstand› zwischen Russland und der Ukraine.» Beide Parteien hätten zugestimmt, so Trump. Ob diese Vereinbarung, auf Angriffe auf Energieeinrichtungen zu verzichten, tatsächlich getroffen wurde, blieb zunächst unklar. Trump hatte in der Vergangenheit schon verkündet, es gebe eine Waffenruhe – der Beschuss ging trotzdem weiter.

Trump hatte einen neuen Präsidenten gefordert und behauptet, Selenskyj habe genügend Gelegenheiten ungenutzt gelassen, den Krieg zu beenden. Die ukrainische Regierung hatte sich hinter Selenskyj gestellt. Aussenminister Andrij Sybiha hatte auf X verkündet, das Volk unterstütze den Präsidenten. (vro)