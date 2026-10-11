wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Videos

Nach Trumps Forderung einer Neuwahl: Das sagt Selenskyj

Video: watson/nina bürge

Selenskyj fordert Waffenruhe für Neuwahlen – Trump: «Sofort in Kraft»

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er glaube, die Ukraine brauche einen neuen Präsidenten. Der amtierende forderte daraufhin eine Waffenruhe. Kurz darauf reagierte Trump auf die Forderung.
11.10.2026, 16:2611.10.2026, 16:51

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er glaube, die Ukraine brauche einen neuen Präsidenten. Dies, nachdem die USA einen Öl-Deal mit Russland abgeschlossen hatten und es somit erneut zum Bruch mit der Ukraine gekommen war.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte zunächst nicht. In einem TV-Interview erklärt er nun, dass das Volk eine sichere Umgebung brauche, um wählen zu können. Im Krieg seien Wahlen sehr schwierig. Schliesslich stellt Selenskyj eine klare Forderung: «Sagen Sie Putin, er soll uns zwei Monate – 60 Tage – totalen Waffenstillstandes geben. Dann werden wir Wahlen organisieren. Natürlich werden wir auf jeden Entscheid gefasst sein, den unser Volk, das ukrainische Volk, trifft.»

Video: watson/nina bürge

Selenskyj stellt zuvor jedoch auch klar: «Mit allem Respekt gegenüber Präsident Trump, es ist Sache des ukrainischen Volkes, eine Staatsführung zu wählen.» Er wisse, dass Putin unbedingt einen anderen Präsidenten in der Ukraine wolle. Das könne er auch verstehen. Doch die Sicherheit der Menschen gehe vor. «Der erste Schritt ist Waffenstillstand», so Selenskyj.

Kurz darauf erklärte Trump via Truth Social: «Mit sofortiger Wirkung gibt es einen ‹Energie-Waffenstillstand› zwischen Russland und der Ukraine.» Beide Parteien hätten zugestimmt, so Trump. Ob diese Vereinbarung, auf Angriffe auf Energieeinrichtungen zu verzichten, tatsächlich getroffen wurde, blieb zunächst unklar. Trump hatte in der Vergangenheit schon verkündet, es gebe eine Waffenruhe – der Beschuss ging trotzdem weiter.

Trump hatte einen neuen Präsidenten gefordert und behauptet, Selenskyj habe genügend Gelegenheiten ungenutzt gelassen, den Krieg zu beenden. Die ukrainische Regierung hatte sich hinter Selenskyj gestellt. Aussenminister Andrij Sybiha hatte auf X verkündet, das Volk unterstütze den Präsidenten. (vro)

Mehr zum Thema:

Trump schiesst gegen Selenskyj: «Es ist Zeit für einen neuen ukrainischen Präsidenten»
Trump schiesst gegen Selenskyj: «Es ist Zeit für einen neuen ukrainischen Präsidenten»
Nach Trump-Attacke: Ukrainische Regierung stützt Selenskyj
Nach Trump-Attacke: Ukrainische Regierung stützt Selenskyj
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tschechiens Opposition mit Achtungserfolg bei Senatswahl
Bei der Senatswahl in Tschechien hat die liberale und konservative Opposition einen überraschenden Achtungserfolg erzielt: Fünf ihrer Kandidaten errangen bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Das geht aus den Teilergebnissen nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Wahlbezirke hervor. Über die übrigen frei werdenden Mandate entscheiden erst Stichwahlen kommende Woche. Die rechtspopulistische Partei ANO des Regierungschefs und Milliardärs Andrej Babis schickt die meisten Kandidaten in diese zweite Runde.
Zur Story