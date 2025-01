Österreich: ÖVP und SPÖ treffen sich allein für Koalitionsgespräche

Nach dem Scheitern einer geplanten Dreier-Koalition in Österreich haben die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ mit Verhandlungen über eine Zweiparteien-Regierung begonnen. Vertreter beider Parteien trafen sich am Samstag im Kanzleramt, ohne vor die Presse zu treten.

Elon Musks Pro-AfD-Text in der deutschen «Welt» war wohl von KI generiert

In einem Gastbeitrag für die «Welt am Sonntag» machte Tech-Milliardär Elon Musk Wahlwerbung für die AfD. Es gibt allerdings Hinweise, dass Musk den Text nicht selbst geschrieben hat.

Der Gastbeitrag des US-Milliardärs und rechten Aktivisten Elon Musk in der deutschen «Welt am Sonntag» («WamS») hatte am letzten Wochenende des vergangenen Jahres für Aufsehen gesorgt. Unter der Überschrift «Nur die AfD kann Deutschland retten» schrieb Musk ausführlich darüber, wie die «Altparteien» Deutschland im Stich gelassen hätten und das Ende der nationalen Identität in Sicht sei. Kritiker werteten den Beitrag als Wahlwerbung für die in Teilen rechtsextreme AfD – und das nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl.