bedeckt13°
DE | FR
burger
International
Papst

Papst Leo XIV. ist krank und braucht Operation

«Knoten in der Lunge»: Papst Leo XIV. muss operiert werden

11.10.2026, 12:3811.10.2026, 12:55

Papst Leo XIV. muss sich einer Operation unterziehen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab bei seinem Sonntagsgebet im Vatikan bekannt, dass bei ihm ein «Knoten in der Lunge» entdeckt worden sei, der sich im Anfangsstadium befinde. Der 71-Jährige steht seit Mai vergangenen Jahres als erster Pontifex aus den USA an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Im kommenden Monat steht für ihn eigentlich eine Reise nach Südamerika auf dem Programm.

Bei seinem sonntäglichen Angelus-Gebet wandte sich Leo überraschend mit einer persönlichen Nachricht an die Gläubigen auf dem Petersplatz: «Die Ärzte haben bei mir einen Knoten in der Lunge entdeckt, der sich im Anfangsstadium befindet und gut lokalisiert ist», sagte er. «Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht. Und daher habe ich mich auf ihren Rat hin entschlossen, mich operieren zu lassen, um ihn entfernen zu lassen. Der Eingriff ist bereits für die nächsten Tage geplant.»

KEYPIX - epa13264080 Pope Leo XIV walks on steps inscribed with the Latin words &#039;Hic ceciderunt&#039; (Here they fell) of the Stairway of Martyrs at the Saint-Joseph-des-Carmes church as part of ...
Der Papst muss in den kommenden Tagen operiert werden.Bild: EPA ANSA

Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts wurden zunächst nicht bekannt. Leo – mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost – gehört in der Geschichte der katholischen Kirche zu den verhältnismässig jungen Päpsten. Einen Termin für die geplante Operation nannte er nicht.

Seit seiner Wahl zum Nachfolger des schwer kranken Papst Franziskus im vergangenen Jahr waren keine gesundheitlichen Probleme bekanntgeworden. Im Gegenteil: Leo hielt sich mit Tennis, Schwimmen und regelmässigen Übungen fit. In seiner Wohnung im Apostolischen Palast soll sich nach Presseberichten auch ein Fitnessstudio befinden.

Im kommenden Monat steht für Leo eigentlich eine fast zweiwöchige Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru auf dem Programm. In Peru war der frühere weltweite Chef des Augustinerordens viele Jahre als Missionar und Bischof tätig. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. (sda/dpa)

Update folgt...

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der neue Papst Leo XIV.
1 / 21
Der neue Papst Leo XIV.

Am Donnerstag, dem zweiten Wahltag, schauten Gläubige ganz gespannt auf den Schornstein der sixtinische Kapelle auf dem Petersplatz.
quelle: keystone / giuseppe lami
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Papst XIV. hält Messe in Paris
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Sieg in Südafrika: Berner Valerio Moser ist Poetry-Slam-Weltmeister
Der Langenthaler Valerio Moser ist Poetry-Slam-Weltmeister. Der Spoken-Word-Künstler gewann am Freitagabend die Weltmeisterschaft im südafrikanischen Durban.
Der 37-Jährige setzte sich im Final gegen neun Konkurrentinnen und Konkurrenten aus Japan, Ghana, Kenia, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Südafrika, Burkina Faso und Neuseeland durch, wie es in einer Medienmitteilung von Spoken Word Biel heisst. Moser ist der fünfte Weltmeister im Poetry-Slam, der Event wird erst seit 2022 ausgetragen. Der Berner ist der erste deutschprachige Titelträger. Angetreten waren nationale Meister aus 40 verschiedenen Ländern.
Zur Story