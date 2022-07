People-News

Dieter Bohlen kommt offenbar zurück zu DSDS

Erst im vergangenen Jahr kündigte RTL die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen auf. Nun holt der Sender den Poptitan offenbar zurück.

Ein Artikel von

Dieter Bohlen kommt wohl zu RTL zurück. Die «Bild» berichtet, dass der Kölner Sender den 68-Jährigen wieder für DSDS verpflichten will. Erst in der vergangenen Staffel hatte Schlagerstar Florian Silbereisen für Bohlen übernommen, so wollte man «familienfreundlicher» werden, hiess es damals. Die Quoten waren dadurch allerdings nicht besser geworden.

Dieter Bohlen kommt wohl zurück zu DSDS. Bild: EPA/DPA

Jetzt scheint Bohlen seinen Vertrag für die 20. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» bereits unterschrieben zu haben. Die Jubiläumsstaffel der Castingshow wird im kommenden Jahr zu sehen sein. Ein RTL-Mitarbeiter soll zu «Bild» gesagt haben: «Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut.»

Weder RTL noch Bohlen oder Silbereisen haben sich zu dem «Bild»-Bericht bislang geäussert.

((mbo,t-online ))