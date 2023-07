People-News

Till Lindemann im «Kill Till»-Shirt: Ist es Provokation oder Kritik?

Till Lindemann scheint indirekt auf die schweren Vorwürfe gegen ihn zu reagieren. Doch was will er uns damit sagen? Zwei Möglichkeiten scheinen plausibel.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Rammstein-Frontmann Till Lindemann wurde in den vergangenen Wochen immer weiter in die Ecke gedrängt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen ihn. Lindemann dementiert die Missbrauchsvorwürfe, nach wie vor gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ruhig wird es trotzdem nicht um den 60-Jährigen, denn er spielt mit den Anschuldigungen gegen ihn.

Demo gegen ein Rammstein-Konzert in Wien am 26. Juli 2023. Bild: keystone

«Töte deine toxische Männlichkeit, Till»

Zunächst sorgte Lindemann für Aufsehen, als er bei Rammstein-Konzerten Textzeilen änderte. So sang er unter anderem «Alle haben Angst vor Lindemann» oder «Mein Poklatsch ist nicht schlecht». Diese Zeilen lassen sich als Antworten auf die Anschuldigungen interpretieren. In Polen, dem aktuellen Tourstopp, geht Lindemann noch einen Schritt weiter: Er tritt in einem T-Shirt mit dem Aufdruck «Kill Till» auf. Dazwischen steht in kleinen Buchstaben: «your toxic masculinity». Auf Deutsch heisst das: «Töte deine toxische Männlichkeit, Till».

Toxische Männlichkeit kann sich durch Aggressivität und Dominanz auszeichnen und geht meist einher mit Empathielosigkeit und Unterdrückung von Frauen. Bei dem T-Shirt-Aufdruck handelt es sich um eine Anspielung auf ein Pappschild, welches eine Demonstrantin Mitte Juli bei einem Protest gegen Rammstein in Berlin in die Luft gehalten hatte.

Liest man nur die Grossbuchstaben, also «Kill Till», wirkt die Botschaft bedrohlich. Ist es genau diese scheinbar extreme Aussage seiner Gegner, die Lindemann nun zu seinem Auftritt mit dem T-Shirt veranlasste? Will er damit auf die Vorverurteilung und Hetze gegen ihn hinweisen?

Möglich wäre es, doch vor dem Hintergrund der Zeilenänderungen, ist es auch nicht auszuschliessen, dass er sich hierbei wieder einen Spass erlaubt. Ist es also viel eher eine weitere Provokation, für die Rammstein und insbesondere Lindemann seit Jahren bekannt sind?

Ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt: Es gibt viele Fans, die seinen Auftritt mit dem T-Shirt tatsächlich als Spass empfinden. Till Lindemann selbst hat sich bislang nicht dazu geäussert. Die Botschaft seines T-Shirts bleibt also vorerst ein Rätsel und lässt Spielraum für Interpretationen.