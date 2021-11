Hat Charles nach der Hautfarbe des Royal-Babys gefragt? «Fiktion», sagt der Palast

Harry und Meghan, die sich mittlerweile von der britischen Krone losgesagt haben, leben mit ihren zwei Kindern, dem zweijährigen Archie und der fünf Monate alten Lilibet, in Kalifornien. (aeg/sda/dpa)

Der US-amerikanische Autor Christopher Anderson hatte in einem neuen Buch über die Royals, aus dem Sky News am Montag zitierte, von einem entsprechenden Dialog zwischen Charles und seiner Frau Camilla (74) berichtet. Dabei soll sich der 73-jährige Thronfolger nach der mutmasslichen Hautfarbe der künftigen Kinder Meghans (40) und seines Sohnes Prinz Harry (37) erkundigt haben. Meghan hat teilweise afroamerikanische Wurzeln.

Ein Bericht, wonach Prinz Charles hinter einer von Herzogin Meghan angeprangerten rassistischen Äusserung in der britischen Königsfamilie stecken soll, ist von Palastkreisen als «Fiktion» bezeichnet worden.

