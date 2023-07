Boris Johnson ist zum achten Mal Vater geworden

Die Geburt liegt bereits einige Tage zurück. So kam Frank Alfred Odysseus schon am 5. Juli auf die Welt. Weiter heißt es: «Willkommen auf der Welt, Frank Alfred Odysseus Johnson. Könnt ihr erraten, welchen Namen mein Ehemann ausgesucht hat?»

Auf einem neuen Bild, welches die frühere First Lady im Wochenbett zeigt, sieht man ihren Sohn. Wie aus dem Posting hervorgeht, lautet der Name des Kleinen Frank Alfred Odysseus Johnson. Carrie Johnson trägt ein weißes Nachthemd, hält ihr Baby liebevoll auf dem Arm.

Mitte Mai schrieb Carrie Johnson in einem Beitrag auf Instagram: «Neues Teammitglied kommt in ein paar Wochen.» Nun ist das dritte Kind von ihr und dem ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson auf der Welt. Die Geburt gibt die frischgebackene Mutter in einem Instagram-Beitrag bekannt. Auch ein erstes Foto von sich und dem Baby teilt sie mit ihren über 70.000 Followern.

Die Hitzewellen im Sommer 2022 haben laut einer Untersuchung in Europa den Tod von mehr als 61'000 Menschen verursacht. Allein in den Tagen vom 18. bis 24. Juli 2022 sind europaweit 11'637 Menschen infolge der Hitze gestorben, wie eine am Montag in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» veröffentlichte Studie ergab.