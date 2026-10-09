Céline Dion: Sie tritt aktuell in Paris auf. Bild: Keystone/AP Photo/Aurélien Morissard

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Céline Dion stürzt bei Konzert auf der Bühne

Die Sängerin ist nach jahrelanger, krankheitsbedingter Pause auf die Bühne zurückgekehrt. Bei einem Konzert kam Céline Dion nun jedoch ins Straucheln.

Jennifer Doemkes / t-online

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Es war ein emotionales Comeback, das Céline Dion Mitte September feierte. Nach rund sechs Jahren Pause stand die Sängerin erstmals wieder für ein ganzes Konzert auf der Bühne. Für ihre musikalische Rückkehr hatte sich die Kanadierin Paris ausgesucht und insgesamt 16 Konzerte bis zum 17. Oktober angekündigt.

Am Mittwochabend performte sie zum elften Mal in der Pariser Plénitude Arena vor ausverkauftem Publikum. Doch mitten in ihrem Song «Dans un autre monde» kam es plötzlich zu einem Schreckmoment für die Fans und die Sängerin selbst. Bei einem Tanzschritt rutschte Céline Dion weg und stürzte zu Boden, wie Videos in den sozialen Medien zeigen.

Doch die 58-Jährige meisterte den Zwischenfall wie ein Profi, stand direkt wieder auf und signalisierte mit einem Daumen nach oben, dass alles in Ordnung sei. Sie sang sofort weiter und setzte die Show fort, als sei nichts gewesen. Verletzungen trug sie augenscheinlich nicht davon.

Céline Dion ist unheilbar krank

Für Céline Dion sind die Konzerte eine extreme körperliche Belastung. Die Sängerin ist am Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Die neurologische Erkrankung führt dazu, dass sich ihre Muskeln versteifen. Auch die Stimmbänder sind betroffen. Die Diagnose hatte sie 2022 publik gemacht und sich danach weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

An ihrem 58. Geburtstag im März verkündete Céline Dion dann ihr Tournee-Comeback. Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, was die Sängerin dazu veranlasste, für Mai 2027 eine weitere dreiwöchige Konzertreihe anzukündigen. Dass die Konzerte kräftezehrend werden, war ihr bewusst. Sie habe sich mit intensivem Training vorbereitet, versicherte sie kurz vor dem Start im Interview mit «Harper's Bazaar».