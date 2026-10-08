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Roger Federer soll in Rapperswil-Jona eingezogen sein

epa13203559 Roger Federer receives his International Tennis Hall of Fame ring during a ceremony at Arthur Ashe Stadium during the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Ten ...
Roger Federer soll nun am Zürichsee wohnen.Bild: keystone
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Am Abend brennt Licht: Die Federers sind in Rapperswil-Jona eingezogen

Rapperswil-Jonerinnen und Rapperswil-Joner höret und haltet euch fest: Der König ist endlich in seinem neuen Schloss – munkelt man.
08.10.2026, 10:5308.10.2026, 10:53

Nach über sechs Jahren Bauzeit hat die Familie Federer ihr neues Zuhause am Zürichsee in Rapperswil-Jona nun wohl bezogen. Das berichtet die Linth-Zeitung.

Obwohl weder Roger Federer, noch sein Family Office, noch die Stadt Rapperswil-Jona den Einzug offiziell bestätigt haben, gebe es deutliche Hinweise dafür, dass sich die Familie des Schweizer Tennis-Gott bereits am Zürichsee angesiedelt hat. Denn: Am Abend brenne in den bereits möblierten Räumlichkeiten das Licht.

Blick auf die Baustelle des rund 16&#039;000 Quadratmeter grossen Grundstuecks, Mitte, des frueheren Tennisspielers Roger Federer mit dem Baugespann fuer ein Bootshaus, unten rechts, in Kempraten, Rap ...
Das Federer-Anwesen in Rapperswil-Jona während des Baus.Bild: keystone

Da jedoch nicht nur Personen mit dem Nachnamen Federer in der Dunkelheit nicht sehr viel sehen, ist brennendes Licht in Innenräumen ein notwendiger, aber nicht hinreichender Beweis für die Anwesenheit von King Roger.

Weiterer Hinweis erhärtet den Verdacht

Aus Kreisen von Angestellten und Handwerkern, die auf der Baustelle arbeiteten, heisse es: «Ja, Federer ist tatsächlich eingezogen.» Während des Baus durften sie keine Fotos schiessen und waren bis zur Vollendung der «Casa Federer» zur Diskretion verpflichtet.

Sechs Gebäude, eine Tiefgarage, ein Tennisplatz und weitere Anlagen zieren das 16'000 Quadratmeter grosse Anwesen der Schweizer Tennislegende.

(nil)

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