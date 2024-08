Nelly wurde festgenommen. (Archiv) Bild: keystone

People-News

Rapper Nelly wegen angeblichen Drogenbesitzes festgenommen

Der amerikanische Rapper Nelly (49, «Hot in Herre», «Dilemma») ist wegen angeblichen Drogenbesitzes vorübergehend festgenommen worden.

Nach Angaben der Behörden im US-Bundesstaat Missouri wurden bei dem Musiker vier Ecstasy-Tabletten gefunden. Zudem lag ein offener Haftbefehl von einer früheren Verkehrskontrolle vor, als er ohne Versicherung unterwegs war.

Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Cornell Haynes, in Austin (Texas) geboren, wurde nach dem Vorfall in den frühen Morgenstunden auf eine Wache in Maryland Heights mitgenommen, wie das Portal «TMZ.com» berichtete. Der Grammy-Preisträger kam bald wieder auf freien Fuss.

Nelly ist seit Dezember 2023 mit der US-Sängerin Ashanti (43, «Happy», «Foolish») verheiratet. Im April gab die Musikerin bekannt, dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nelly ist bereits Vater von zwei erwachsenen Kindern, zudem adoptierte er zwei Kinder seiner 2005 an Leukämie gestorbenen Schwester. (sda/dpa)