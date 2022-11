Jay Leno war während Jahren eines der bekanntesten Fernsehgesichter in den USA. Bild: keystone

Auto ging in Flammen auf: US-Talklegende Jay Leno bei Unfall schwer verletzt

Das Auto des US-amerikanischen Fernsehstars Jay Leno ging in Flammen auf, dabei zog sich die Talklegende schwere Verbrennungen zu.

Mehr als 20 Jahre lang unterhielt Jay Leno Amerika als Gastgeber der legendären Talksendung «The Tonight Show». 2014 übergab er das Zepter schliesslich an Jimmy Fallon. Doch ein endgültiger Abschied vom Showgeschäft sollte es nicht sein. Der 72-Jährige steht noch immer mit eigenen Programmen auf der Bühne, sollte am Sonntagabend bei einer Finanzkonferenz in Las Vegas auftreten.

Doch der Termin wurde kurzfristig abgesagt – und löste grosse Sorge um den TV-Star aus. Denn der Grund sei ein «sehr ernster medizinischer Notfall», liess der Veranstalter in einer E-Mail mitteilen, die unter anderem «TMZ» zitierte. Wenige Stunden später war klar: Jay Leno wurde in einen Unfall verwickelt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Jay Leno meldet sich aus dem Krankenhaus

Eines der Fahrzeuge des leidenschaftlichen Autosammlers sei in Flammen aufgegangen und habe unter anderem sein Gesicht verbrannt, berichtete das Portal. Der 72-Jährige sei daraufhin in eine Spezialklinik gebracht worden, wo er nach wie vor behandelt wird. Sein Zustand war zunächst ungewiss.

Am Montag meldete sich Jay Leno dann selbst zu Wort. Er habe schwere Verbrennungen erlitten, sei aber in einem stabilen Zustand, bestätigte der ehemalige «Tonight Show»-Moderator dem US-Branchenportal «Variety». «Mir geht es gut. Ich brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen», liess er in einem Statement mitteilen.

Jay Leno hat sich nach seinem Talkshow-Ende voll und ganz seinem grossen Hobby verschrieben: Autos und Motorräder. Dutzende Exemplare hat er über die Jahrzehnte gesammelt. Aus seiner Kolumne «Jay Leno's Garage» für das Magazin «Popular Mechanics» wurde ab 2015 sogar eine TV-Show. In ihr reist der Moderator durch die USA auf den Spuren legendärer Fahrzeuge. (t-online, jdo)