Jamie Foxx seit Wochen im Krankenhaus – Freunde in grosser Sorge

Im April wurde Jamie Foxx nach «medizinischen Komplikationen» in eine Klinik eingeliefert – die er bisher nicht wieder verlassen hat. Das sorgt für Beunruhigung.

Jamie Foxx Bild: keystone

Über den aktuellen Zustand des erkrankten Schauspielers Jamie Foxx dringen nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit. Bereits am 12. April wurde er nach «medizinischen Komplikationen» bei Dreharbeiten zum Film «Back in Action» in ein Krankenhaus in Georgia gebracht, wo er sich derzeit immer noch befindet.

«Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung», gab seine Tochter Corinne Foxx kurz darauf via Social Media bekannt. Woran der 55-Jährige leidet, wurde bislang jedoch nicht öffentlich gemacht. Es hiess lediglich, dass er unter Beobachtung stehe und sich einer Reihe ärztlicher Tests zu unterziehen habe.

Dass sich Jamie Foxx nun über drei Wochen später noch immer im Krankenhaus befindet, sorgt für Beunruhigung. Sein enger Freund, Musiker Charles Alston, postete am 1. Mai ein Bild mit zum Gebet gefalteten Händen vor schwarzem Hintergrund und den Worten «Pray for Foxx» – «Betet für Foxx». Dazu schrieb er: «Ich brauche euch alle, um unseren Bruder, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen, Gedanken und Gebeten zu halten! Wir brauchen dich zurück, Bruder.»

Bereits kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte seine Filmpartnerin Kerry Washington in einem Post beteuert, dass sie für Jamie Foxx bete. «Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann», kommentierte sie ein gemeinsames Foto.

Auch Comedian Nick Cannon sagte vor Kurzem öffentlich über den Zustand seines Kollegen: «Ich bete. Ich habe auf Instagram gepostet. Ich habe buchstäblich laut gebetet. Worte der Bestärkung für meinen grossen Bruder.» Am Mittwoch wurde bekannt, dass Cannon erst einmal anstelle von Foxx durch dessen TV-Spielshow «Beat Shazam» führen wird. Tochter Corinne, die normalerweise als DJ in der Sendung fungiert, wird von Kelly Osbourne ersetzt, damit sie an der Seite ihres Vaters sein kann.

Während Foxx im Krankenhaus liegt, werden die Dreharbeiten zu dem Film «Back in Action», für den er bis zu dem Vorfall in der US-amerikanischen Stadt Atlanta mit den Hollywoodstars Cameron Diaz und Glenn Close vor der Kamera stand, mit einem Body-Double fortgesetzt.

