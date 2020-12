International

«Ein Herz für Kinder»-Spendengala mit Helene Fischer sorgt für Rekordsumme



Bild: keystone

Spendengala mit Helene Fischer sorgt für Rekordsumme – und Loredana überrascht

Seit über 40 Jahren wird in Deutschland jährlich für «Ein Herz für Kinder» gespendet. So viel Geld wie am Samstagabend kam jedoch noch nie zusammen. Grund dafür könnte auch Helene Fischer gewesen sein. Denn die feierte bei der Spendengala ein kleines Comeback.

Am Samstagabend hatten mehrere Prominente bei «Ein Herz für Kinder» zu Spenden aufgerufen. Um die 80 Stars, Sternchen und C-Promis, darunter VIPs wie Verona Pooth, Sylvie Meis, Florian Silbereisen und Uschi Glas, sassen im Studio und nahmen Anrufe entgegen. Am Ende kam eine Rekordsumme zusammen. 25'977'285 Euro (umgerechnet etwas über 28 Millionen Franken) wurden an dem Abend gesammelt, sieben Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Loredana spendet 100'000 Euro

Auch die Stars gaben etwas dazu. Zum Beispiel spendete Schauspieler Dieter Hallervorden 2'000 Euro, Moderatorin Sophia Thomalla 3000. Die Jungs von The BossHoss machten ebenfalls 2000 Euro locker. Die Schweizer Rapperin Loredana hingegen griff für die Spendengala noch etwas tiefer in die Tasche. «2000 Euro sind zu wenig, denn ich verdiene ein bisschen mehr», so die 25-Jährige. Sie und ihr Team spendeten 100'000 Euro.

Bild: keystone

Für einen Lacher sorgte Mats Hummels. Der Profikicker war selbst nicht vor Ort, dafür aber seine Frau Cathy. Die versuchte den Fussballer vor laufender Kamera anzurufen, um ihn zum Spenden zu bewegen. Doch Mats Hummels ging nicht ran. Später sagte Cathy: «Er möchte nicht ans Telefon gehen, weil er gerade in einem wichtigen Playstation-Spiel ist.» Spenden wollte er trotzdem: 10'000 Euro.

Johannes Wimmer trauert um seine Tochter

Für Tränen hingegen im Publikum sorgte TV-Arzt Johannes Wimmer. Der 37-Jährige hat vor zwei Wochen seine Tochter verloren. Die kleine Maximilia starb mit nur neun Monaten an einem bösartigen Hirntumor. Seine Teilnahme an der Sendung abzusagen, kam für den Mediziner aber nicht infrage. «Die letzten Wochen und Monaten haben wir gespürt, wie eine grosse Sinnlosigkeit uns gesteuert hat. Wir haben nichts grossartig machen können. Wir sind Zuschauer des eigenen Lebens gewesen», so der Hamburger.

«Mein Ziel ist es, dieser grossen Sinnlosigkeit etwas Sinnhaftes zu stiften. Deswegen wäre es viel schlimmer, heute nicht zu kommen, dann hätte der Krebs gesiegt. Er hat ihr zwar das Leben genommen, aber wir kämpfen weiter.» Im Studio kämpften Promis wie Jana Ina Zarrella oder Dieter Hallervorden mit den Tränen. Auch Moderator Johannes B. Kerne hatte glasige Augen während des Gesprächs mit Johannes Wimmer.

Helene Fischer zurück auf der Bühne

Weniger emotional, aber ein Highlight für viele Fans, war der Auftritt von Helene Fischer. Eigentlich befindet sich die Schlagerkönigin aktuell in einer Auszeit. Doch für die Spendengala (und ein bisschen PR) machte die 36-Jährige eine Ausnahme. Zum ersten Mal seit über einem Jahr performte die Sängerin wieder einen Song – und das gleich zwei Mal. So sang sie um kurz nach 21 Uhr mit Andrea Bocelli das Lied «The Prayer».

Bild: keystone

Zwei Stunden später kam die Sängerin erneut auf die Bühne und performte «Never Enough» von Loren Allred. Während der kompletten Performance blieb die Kamera auf Helene Fischer gerichtet. Erst als sie die letzten Töne sang, zeigte das ZDF auch das Publikum. Zu sehen war Florian Silbereisen. Der aktuelle «Traumschiff»-Kapitän hing während des Auftritts seiner Ex-Freundin am Telefon und nahm fleissig Spenden entgegen.

Nach der Performance wurde die Spendensumme enthüllt. Johannes B. Kerner und Helene Fischer präsentierten gemeinsam mit Jana Ina und Giovanni Zarrella die Zahl. 25'977'285 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. Die von der deutschen Boulevardzeitung «Bild» ins Leben gerufene Aktion «Ein Herz für Kinder» gibt es seit 1978.

