Autopsie hat gezeigt: Euphoria-Star Angus Cloud ist an Überdosis gestorben

In der Serie «Euphoria» verkörperte Cloud den Drogendealer Fezco «Fez» O'Neill. Sängerin und Schauspielerin Zendaya spielte in dem schonungslosen Teenager-Drama die Rolle der süchtigen Rue.

Cloud, aus der HBO-Serie «Euphoria» bekannt, war am 31. Juli im Haus seiner Familie in Oakland tot aufgefunden worden. Seine Familie teilte damals mit, dass erst kurz zuvor Clouds Vater gestorben sei. Der 25-Jährige habe sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt, hiess es.

Der Ende Juli tot aufgefundene US-Schauspieler Angus Cloud ist laut Gerichtsmedizinern an einer versehentlichen Überdosis von Drogen und Medikamenten gestorben. Dem Autopsiebericht zufolge wurden unter anderem Kokain, Methamphetamin und das starke Schmerzmittel Fentanyl nachgewiesen, wie die Behörde im kalifornischen Oakland am Donnerstag mitteilte.

Der verstorbene Angus Cloud im Jahr 2021 an einer Gala in Hollywood.

Der verstorbene Angus Cloud im Jahr 2021 an einer Gala in Hollywood. Bild: keystone

