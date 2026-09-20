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Skilegende Maria Riesch offenbart Grund für Kinderlosigkeit

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Skilegende Maria Riesch offenbart Grund für Kinderlosigkeit

Nach ihrem Karriereende und dem Ehe-Aus mit Marcus Höfl geniesst die 41-Jährige ihre Freiheit. Maria Riesch ist wieder verliebt – Familienplanung ist jedoch kein Thema.
20.09.2026, 20:2220.09.2026, 20:22
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im August 2024 gab Maria Riesch nach 13 Ehejahren die Trennung von Marcus Höfl bekannt. Mittlerweile sind sie offiziell geschieden – und beide wieder vergeben. Während der Sportmanager und seine vorherige Partnerin Marion Popp, die Mutter seines 19-jährigen Sohnes Luca, wieder zueinanderfanden, verliebte sich Maria Höfl-Riesch neu.

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Will auch nach der Karriere keine Kinder: Deutschlands Skilegende Maria Riesch.Bild: imago sportfotodienst

Anfang vergangenen Jahres machte die dreifache Olympiasiegerin ihre Beziehung zu dem Reisemanager Johann Schrempf publik. Mit ihm geniesst sie ein neues Kapitel in ihrem Leben. «Jetzt passt einfach alles für mich», sagte die 41-Jährige der «Bild». Der Altersunterschied von 25 Jahren spiele keine Rolle für sie. «Johann ist sehr jung geblieben, sportlich, und noch voll im Job», so Maria Riesch.

Sogar über eine Hochzeit haben die beiden schon gesprochen, geplant sei aber nichts. Auch Kinder sind kein Thema für sie. «Während meiner aktiven Karriere dachte ich: Wenn ich irgendwann mit dem Skifahren aufhöre, will ich schon eine Familie haben.» Doch nach dem Karriereende habe sie ihre neue Freiheit genossen. Sie habe zunächst gedacht, der Mutterwunsch käme nach ein paar Jahren. «Aber er kam nicht», offenbarte die 41-Jährige.

«Ich finde es fast schon unverschämt»

Regelmässig werde sie darauf angesprochen und müsse sich rechtfertigen. Sie finde es «fast schon unverschämt», wenn jemand frage, warum sie keine Kinder habe. Es gebe auch Frauen, bei denen es einfach nicht geklappt habe und denen das Sprechen darüber schwerfalle. «Deswegen finde ich: Diese Frage könnte man sich einfach sparen», stellte Maria Riesch klar. Sie liebe es, Tante zu sein, doch «ich bin dann auch froh, wenn ich wieder für mich bin. Oder mit Johann allein», so die ehemalige Profisportlerin.

Maria Höfl-Riesch und Johann Schrempf kennen sich bereits seit 2015.
Maria Höfl-Riesch und Johann Schrempf kennen sich bereits seit 2015.Bild: imago

Als Nächstes geht es für die beiden auf ein Expeditionsschiff nach Spitzbergen. Während einer Seereise hatten sich die beiden auch kennengelernt, 2015 auf dem Kreuzfahrtschiff «MS Europa 2». Johann Schrempf arbeitete als Hotelmanager an Bord, Maria Riesch gab dort Fitnesskurse. Sie waren lange befreundet, kamen sich nach dem Scheitern ihrer Ehen 2024 schliesslich näher.

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