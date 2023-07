People-News

Zu viel Party, Alkohol und Drogen: Charlie Sheen befürchtet, dement zu sein

Jahrelang führte Charlie Sheen ein Leben auf der Überholspur. Doch jetzt fürchtet der Schauspieler, an Demenz erkrankt zu sein.

So kennt man Charlie Sheen aus «Two and a Half Men» Bild: CBS

«Two and a Half Men»-Star Charlie Sheen ist für seinen exzessiven Lebensstil bekannt. Doch dieser könnte ihn jetzt teuer zu stehen kommen. In dem Podcast «Knockin' Doorz Down» gestand der 57-Jährige erstmals, in seinem Alltag immer wieder auf erhebliche Probleme zu stossen. Dem Schauspieler würden inzwischen selbst die einfachsten Dinge schwerfallen.

So berichtet er von alltäglichen Dingen, die er nur noch mit grosser Mühe bewältigen kann. «Ich bin oft sehr vergesslich, leide unter starken Stimmungsschwankungen», gesteht er sich öffentlich ein. Selbst das Binden der Schnürsenkel oder seiner Krawatte stellten für den Vater dreier Töchter mittlerweile eine grosse Herausforderung dar.

Teilweise habe der 57-Jährige auch Probleme, die Wochentage voneinander zu unterscheiden. Durch seinen jahrelangen Drogen- und Alkoholmissbrauch könnte der Schauspieler seinem Körper nachhaltig geschadet haben. Doch Charlie Sheen sieht das Problem nicht nur in seinem exzessiven Konsum. Er vermutet, die starken Medikamente, die er aufgrund seiner HIV-Infektion nehmen muss, könnten seinem Körper zusätzlich schaden.

Ich bin HIV-positiv

In der «Today»-Show des US-Senders NBC machte Charlie Sheen 2015 seine HIV-Infektion öffentlich. Hintergrund für seinen Schritt an die Öffentlichkeit soll unter anderem eine Prostituierte gewesen sein, die seine Medikamente fotografiert und den TV-Star anschliessend mit den Aufnahmen erpresst haben soll.

Bereits seit 2011 soll der TV-Star von seiner Erkrankung gewusst haben. Dennoch kam es 2017 zu einer Anzeige gegen ihn. Der Vorwurf: Der Schauspieler habe trotz seiner Erkrankung ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt und seine HIV-Infektion bewusst verschwiegen. Nach dem fünfjährigen Prozess musste Charlie Sheen der Klägerin ein Schmerzensgeld von 120'000 Dollar zahlen.

(t-online, ecke)