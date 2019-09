International

People

Deutsch-Rapper Fler schon wieder von der Polizei gestoppt



«Der Bulle schikaniert mich!»: Deutsch-Rapper Fler schon wieder von der Polizei gestoppt

Bild: Aggro Berlin

«Ich hab' meine Eigenarten» heisst es in einem Song von Fler. «Rapp' in meiner eigenen Sparte». Eine der Eigenarten des Rappers ist aber offenbar auch das Ohne-Lappen-erwischt-werden.

Erst letzten Sonntag wurde Fler von der Polizei kontrolliert. Nach diesem Vorfall ging der 37-Jährige den Beamten nun offenbar erneut ins Netz. Das berichtet die «Bild»-Zeitung.

Demnach sass Fler am Dienstagabend wieder selbst hinterm Steuer seines Wagens, als er auf der Spanischen Allee in Berlin von der Polizei gestoppt wurde. Und wieder konnte Fler seinen Führerschein offenbar nicht vorzeigen. Anzeige!

Fler beschimpfte die Polizei

Diesmal gibt es aber kein Video der Begegnung zwischen Berliner Gangsterrapper und dem Rechtsstaat.

Zur Erinnerung: Bei dem Vorfall von Sonntag hatte sich Fler geweigert, einen Führerschein vorzulegen. Er bedrohte und beschimpfte die Polizeibeamten.

Flers Freundin filmte die Situation, bis eine Polizistin sie aufforderte, dies doch bitte zu unterlassen. Die Erklärung des Rappers zu dem Vorfall: Er habe seinen Führerschein nicht gezeigt, weil er die Kontrolle als Schikane empfunden habe.

Aber hat Fler überhaupt einen Führerschein?

Am Montag teilte Fler auf Twitter dann ein Schreiben des Landesamts für Bürger- und Ordnungswidrigkeiten. Darin stand, dass er bereits im Juni seinen Führerschein habe abholen können – also entgegen der Berichterstattung über den Vorfall am Sonntag sehr wohl einen Lappen besitze.

Immer ganz schnell im Lügen verbreiten!

Das oberste Gebot von Journalisten ist Recherche! pic.twitter.com/twf3IOJzqd — Fler (@FLER) September 24, 2019

Die «Bild»-Zeitung berichtet nun am Mittwoch allerdings: Wegen weiterer Vorfälle mit der Polizei habe die Behörde dem Rapper mitgeteilt, dass er weiterhin keinen Führerschein erhalte.

Fler twittert gegen «Bulle» und «Spiessburger»

«Flizzy» legte am Mittwoch noch auf Twitter ein paar Rhymes auf. «Spiessburger denken ich bin assozial/ Doch frag mal Vater Staat wer hier die Steuern zahlt/ (sic)».

Spießburger denken ich bin assozial/

Doch frag mal Vater Staat wer hier die Steuern zahlt/ #twittergemeinde 😂😂 — Fler (@FLER) September 24, 2019

Und dann noch einer: «Der Bulle schikaniert mich 24/7 Wenn die Presse dich verteufelt doch die Fans dich lieben!»

Der Bulle schikaniert mich 24/7

Wenn die Presse dich verteufelt doch die Fans dich lieben! — Fler (@FLER) September 24, 2019

(ll)

Abonniere unseren Newsletter