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Polizeischüsse am Stockholmer Schloss – Mann verletzt

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Polizeischüsse am Stockholmer Schloss – Mann verletzt

06.10.2026, 21:0306.10.2026, 21:03

Die schwedische Polizei hat während eines Einsatzes am Königlichen Schloss der Hauptstadt Stockholm Schüsse abgegeben und einen Mann verletzt. Die Beamten waren eigenen Angaben zufolge wegen eines aggressiv auftretenden Verdächtigen mit einer bislang nicht näher spezifizierten Waffe gerufen worden. Der Mann sei durch die Schüsse getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, hiess es. Das Stockholmer Schloss ist die Residenz des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf und bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Der Einsatz am Abend fand am Lejonbacken, dem Aussenbereich unmittelbar an der Nordseite, statt. Die Zeitung «Aftonbladet» berichtete von rund 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort. (sda/dpa)

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