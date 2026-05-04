Polizeirapport

Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge – zwei Tote und mehrere Verletzte

In der deutschen Stadt Leipzig läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. In der Innenstadt ist ein PKW in eine Menschenmenge gefahren, bestätigt ein Polizeisprecher dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Der Vorfall ereignete sich demnach in der Grimmaischen Strasse, einer Einkaufsstrasse.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sowie die Polizei Sachsen bestätigen, dass es zwei Tote gibt. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, kommuniziert die Polizei auf X. Neben den beiden Toten gibt es zahlreiche verletzte Personen.

Laut Augenzeugen sei der Fahrer mit 70 bis 80 km/h unterwegs gewesen sein, berichtet MDR. Währenddessen soll sich eine weibliche Person auf der Windschutzscheibe des Wagens befunden haben.

Weitere Details sind aktuell nicht bekannt. Es herrsche eine «unübersichtliche Lage», sagt eine Polizeisprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe keine Gefährdungslage mehr. (hkl)

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