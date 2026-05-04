Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge – zwei Tote und mehrere Verletzte
In der deutschen Stadt Leipzig läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. In der Innenstadt ist ein PKW in eine Menschenmenge gefahren, bestätigt ein Polizeisprecher dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Der Vorfall ereignete sich demnach in der Grimmaischen Strasse, einer Einkaufsstrasse.
🚆 🚦 Une voiture a foncé dans la foule à LEIPZIG, faisant de nombreux blessés. L'incident soulève des questions urgentes sur la sécurité des espaces publics. Les autorités enquêtent sur les circonstances exactes de l'événement. (source : presse) pic.twitter.com/xev0OtU7lF— Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) May 4, 2026
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sowie die Polizei Sachsen bestätigen, dass es zwei Tote gibt. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, kommuniziert die Polizei auf X. Neben den beiden Toten gibt es zahlreiche verletzte Personen.
Aktuell findet im Zentrum #Leipzig ein Polizeieinsatz statt. Halten Sie die Rettungswege frei und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht…— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 4, 2026
Laut Augenzeugen sei der Fahrer mit 70 bis 80 km/h unterwegs gewesen sein, berichtet MDR. Währenddessen soll sich eine weibliche Person auf der Windschutzscheibe des Wagens befunden haben.
Weitere Details sind aktuell nicht bekannt. Es herrsche eine «unübersichtliche Lage», sagt eine Polizeisprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe keine Gefährdungslage mehr. (hkl)
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