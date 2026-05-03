Polizeirapport

Tödlicher Unfall am Uetliberg ZH: Mann stürzt in der «Fallätsche» in die Tiefe

Am Sonntag ist beim Uetliberg eine Person tödlich verunglückt. Ein 69-jähriger Mann stürzte in der «Fallätsche» in die Tiefe, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Kurz vor 12.30 Uhr sei sie darüber informiert worden, dass die Rega dort eine abgestürzte Person geborgen habe.

Der Mann sei mit einem anderen Mann unterwegs gewesen und aus noch unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt.

Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl ermitteln zum Unfallhergang.

(hah)