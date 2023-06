Nächster Rückschlag beim «Starliner» für Boeing und Nasa

Der «Starliner» hätte eigentlich frühestens am 21. Juli mit den Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord zur ISS starten und dort rund eine Woche bleiben sollen. Auch dieses Datum war zuvor schon mehrfach verschoben worden.

Weiterer Rückschlag beim krisengeplagten Raumschiff «Starliner»: Aufgrund neuer technischer Probleme muss ein erster bemannter Testflug zur Internationalen Raumstation ISS weiter verschoben werden, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa und der US-Flugzeugbauer Boeing am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilten. Es gebe Probleme mit dem Fallschirmsystem und einem Band an einem Kabelverbindungsgerät, dass sich als entzündlich herausgestellt habe. Ob der Testflug noch in diesem Jahr stattfinden könne, wollten die Vertreter von Nasa und Boeing nicht sagen.

Seit Jahren werden italienische Städte von sogenannten «Baby-Gangs» terrorisiert. Wer dahintersteckt und wo sie jüngst zugeschlagen haben.

Vor fünf Jahren wollte Gaetano einen schönen Nachmittag mit seinem Cousin verbringen. Als der 15-Jährige aus Neapel an einer U-Bahn-Haltestelle stand, umzingelte ihn plötzlich eine Gruppe. Die Jungs waren alle etwa im gleichen Alter wie Gaetano – und sie waren eindeutig in der Überzahl: Zwölf Kinder begannen auf Gaetano einzuschlagen. Ohne Grund. Durch die rohe Gewalt wurde er so schwer verletzt, dass ihm in einer Notoperation die Milz entfernt werden musste.