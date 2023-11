Werkzeugtasche fliegt derzeit im All – so kannst du sie am Nachthimmel sehen

Den beiden Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara ist ein Missgeschick passiert: Bei Wartungsarbeiten an der internationalen Raumstation ISS entglitt den beiden eine Werkzeugtasche, welche kurz darauf davonflog. Nun gleitet diese in der Umlaufbahn über die Erde. Dort wird sie länger bleiben: Laut Experten dürfte sie erst etwa im März 2024 in die Erdatmosphäre eintreten und dort verglühen.

Bis es so weit ist, kann man die fliegende Tasche auch von der Erde aus beobachten. Sie ist zwar klein, aber äusserst hell – von blossem Auge sieht man die Tasche knapp nicht, mit einem Fernglas sollte sie laut Experten bei guten Bedingungen aber gut erkennbar sein.

Die ISS vor dem Mond. Bild: keystone

Wer versuchen will, das Objekt zu erspähen, kann sich am Aufenthaltsort der ISS orientieren. Dieser kann auf der Webseite astroviewer.net geprüft werden. Die Tasche verliert zwar ständig an Höhe, dürfte aber auch in den kommenden Tagen noch relativ nahe an der ISS sein – Experten gehen von etwa zwei bis vier Minuten Vorsprung aus. Von der Schweiz aus ist die ISS und damit wohl auch die Werkzeugtasche bis Ende Woche zu diesen Zeitpunkten sichtbar:

16. November, 18:59:57 Uhr, während 1:16 Minuten

17. November, 18:12:20 Uhr, während 2:50 Minuten

17. November, 19:47:51 Uhr, während 0:14 Minuten

18. November, 17:25:14 Uhr, während 2:35 Minuten

18. November, 18:59:28 Uhr, während 2:20 Minuten

19. November, 18:11:06 Uhr, während 4:14 Minuten

19. November, 19:47:44 Uhr, während 0:29 Minuten

Dass in der Erdumlaufbahn derzeit eine Werkzeugtasche kursiert, ist zwar ungewöhnlich, aber keine Premiere. Bereits 2008 verlor eine Astronautin bei Wartungsarbeiten die Tasche, welche dann am Nachthimmel zu sehen war. (dab)