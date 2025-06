EuGH-Generalanwältin fordert Milliardenstrafe für Google

Die Brüsseler Behörde verdonnerte Google deshalb 2018 zu einer Strafe von rund 4,3 Milliarden Euro. In erster Instanz reduzierte das Gericht der EU die Strafe auf rund 4,1 Milliarden Euro. Die Generalanwältin empfiehlt den Richterinnen und Richtern am EuGH, dieses Strafmass zu bestätigen. (sda/awp/dpa)

Im Rechtsstreit um die marktbeherrschende Stellung von Google bei Smartphones schliesst sich die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof (EuGH) der Forderung nach einer Milliardenstrafe an. Googles Einwände gegen die in erster Instanz festgelegte Strafe von über 4,1 Milliarden Euro seien unbegründet, schrieb Generalanwältin Juliane Kokott in ihren Schlussanträgen. Die Meinung der Generalanwältin ist für die Richterinnen und Richter nicht bindend – sie folgen ihr aber häufig.

Teheran warnt die USA vor Kriegseintritt: «Werden entschieden antworten»

Der Iran will «entschieden antworten», sollten die USA an der Seite Israels in einen Krieg gegen die Islamische Republik eintreten. Im Moment denke man an kein anderes Szenario ausser daran, sich zu verteidigen, sagte der iranische UNO-Botschafter am Mittwoch in Genf.