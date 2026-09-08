Nichts geht mehr: Flugzeuge stehen Schlange in Heathrow. Bild: sc/flightradar24

«Erhebliche» Verspätungen: London Heathrow lag am Dienstag lahm – auch Swiss betroffen

Der grosse Londoner Flughafen Heathrow musste am Dienstagnachmittag zeitweise sämtliche Abflüge streichen oder aufschieben. Ursache ist ein technisches Problem.

Mehr «International»

Kurz vor 13 Uhr am Dienstag musste der Flughafen den Start- und Landebetrieb komplett einstellen, wie airlive.net berichtete. Der Grund dafür war ein unerwartetes Systemproblem, welche die Ausrüstung und die Kommunikation der Flugsicherung beeinträchtigte. Die Flughafenleitung bestätigte den Totalausfall am zusammen mit Istanbul grössten Flughafen Europas. Auch Flugzeuge der Swiss sind betroffen, wie die Fluggesellschaft gegenüber 20 Minuten bestätigte. 22 Flüge sind beeinträchtigt, sechs mussten ganz gestrichen werden.

Bereits zuvor kam es zu Einschränkungen in London. Um kurz nach 11 Uhr (Ortszeit) mussten die ankommenden Flüge auf einer der Landebahnen kurzzeitig ausgesetzt werden. Grund dafür war ein Vogelschlag bei der Landung einer Maschine kurz zuvor.

Heathrow ist einer der wichtigsten Flughäfen Europas und ein internationaler Verkehrsknotenpunkt. Ungefähr 230'000 Menschen reisen täglich über Heathrow – dementsprechend sind viele Menschen von der Störung betroffen. Die Flughafenleitung bittet Passagiere, sich direkt bei ihren Fluggesellschaften über den Status ihrer Verbindungen zu informieren. Es sei weiter mit «erheblichen Verspätungen» am späteren Nachmittag und Abend zu rechnen.

(con)