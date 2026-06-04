Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bild: keystone

Selenskyj schreibt offenen Brief an Putin und warnt ihn vor russischem Kollaps

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstagabend einen offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin veröffentlicht.

Carl-Philipp Frank Folge mir

Mehr «International»

Der Text, der auf der Seite des ukrainischen Präsidialbüros und auf Selenskyjs X-Account veröffentlicht wurde, thematisiert den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Als Putin vor über 26 Jahren an die Macht in Russland gekommen sei, hätten viele Ukrainer ein positives Bild von ihm gehabt. Nun sei es aber so, dass sie ein positives Bild der ukrainischen Langstreckendrohnen hätten, die diese Woche nahe St.Petersburg eingeschlagen sind, schreibt Selenskyj.

Putin habe fast die Hälfte dieser 26 Jahre im Amt damit verbracht, Krieg gegen die Ukraine zu führen, schreibt er weiter. Er spielt damit auf die russische Invasion und Annexion der Halbinsel Krim im Jahre 2014 an, die seither de facto Russland gehört. Putin habe diesen Krieg, der keinen wirklichen Grund habe, persönlich gewollt, und so werde die Geschichte ihn auch in Erinnerung behalten.

Warnende Worte

Man höre oft, dass Putin zufrieden mit dem Verlauf des Kriegs sei, doch sei auch zu sehen, dass das russische Volk zunehmend unzufrieden sei – mit den Drohnenschlägen, mit den hohen Benzinpreisen, mit den konstanten Repressionen. Putin verliere nicht nur den Rückhalt der Bevölkerung, sondern auch zunehmend die Ressourcen – insbesondere die Manneskraft aufgrund der hohen Verluste an der Front – um den Krieg zu führen.

Alleine im Mai sollen über 30'000 russische Soldaten getötet oder schwer verwundet worden sein. 63 Prozent aller Verluste gingen auf Tode zurück, während nur 37 Prozent verwundet würden – keine moderne Armee könne sich ein solches Verhältnis leisten.

Auch aussenpolitisch stehe es nicht gut für Russland, so Selenskyj. Moskau sei zum ersten Mal in der Geschichte vollständig vom Ausland abhängig – nämlich von China. Und Putin sei der erste russische Herrscher, der Nordkorea um Hilfe bitten musste.

Treffen – möglicherweise in der Schweiz

Selenskyj schlage ihm deshalb ein Treffen vor, um den Krieg zu beenden. Dieses solle weder in Moskau noch in Kiew stattfinden; stattdessen in der Schweiz, der Türkei oder einem arabischen Land. Es gebe genug Länder, die solch ein Treffen gerne ausrichten würden.

Die europäischen Länder und die USA sollen in die Besprechungen mit einbezogen werden, zumal sie die von beiden Seiten gewünschten Garantien bieten können. Die Ukraine sei bereit, für die Dauer der Gespräche einen umfassenden Waffenstillstand zu akzeptieren und einen All-for-all-Gefangenenaustausch durchzuführen.

Und zum Schluss ermahnt Selenskyj Putin: «Sie können ihren Krieg beenden.» Sollte er dies nicht tun, würde die Ukraine weiter kämpfen, und Putin müsse dann noch härter um sein Überleben kämpfen – nicht wegen der Ukrainer, sondern wegen Russland. Denn es sei historischer Fakt, dass der Wandel komme, wenn die Russen müde werden.