Flugzeug in Russland abgestürzt: Was wir wissen

Die ukrainische Tageszeitung Prawda zitiert eine Quelle, die bestätigt, dass der Flugzeugabsturz das «Werk» der ukrainischen Streitkräfte sei. Nach kurzer Zeit änderte die «Prawda» ihre Nachrichten: Die ukrainischen Streitkräfte hätten lediglich den Absturz des Flugzeugs bestätigt. Laut ukrainischen Angaben soll die Maschine Flugabwehrraketen (S-300) an Bord gehabt haben.

An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien 9 russische Besatzungsmitglieder gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene , meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden. Für diese Angaben gab es zunächst keine andere Bestätigung.

Ein russisches Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen ist am Mittwoch gegen 9 Uhr (Schweizer Zeit) über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt.

