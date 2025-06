Telefon-Hack bei Stabschefin Wiles? Trump spielt Berichte herunter

Das «Wall Street Journal» hatte am Donnerstag berichtet, dass Bundesbehörden einen entsprechenden Fall untersuchen würden, nachdem eine unbekannte Person prominente Republikaner und Führungskräfte aus der Wirtschaft kontaktiert habe. Regierungsbeamte gingen davon aus, dass künstliche Intelligenz genutzt worden sei, um Wiles Stimme nachzuahmen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auf die Frage einer Journalistin, ob ihn der Fall beunruhige, antwortete Trump am späten Freitagabend (Ortszeit): «Nein». Wiles sei eine wunderbare Frau. «Sie kann damit umgehen.» Er habe allerdings gehört, dass sich jemand Zugang zu ihrem Telefon verschafft und versucht habe, sich als seine Stabschefin auszugeben.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Wenn wir sehen, was Verschwörungstheorien in den USA anrichten, ist Panik angebracht»

Michael Butter ist einer der renommiertesten Experten für Verschwörungstheorien. Der USA-Kenner sagt, wie Donald Trump sie nutzt, was sie gefährlich macht – und was man gegen das Phänomen tun kann.

Donald Trump verbreitet unzählige Verschwörungstheorien. Zuletzt war es jene zum angeblichen «Genozid» an weissen Südafrikanern. Manche nennen Donald Trump deshalb den «conspiracy theorist in chief». Wie kommt er zu diesem Titel?

Michael Butter: Donald Trump ist das Produkt von Entwicklungen, die schon länger zurückreichen und Verschwörungstheorien in den USA wieder salonfähig gemacht haben. Gleichzeitig hat er diesen Prozess verstärkt.