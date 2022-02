Diese 23 Bilder zeigen: So sieht Krieg in Europa im Jahr 2022 aus

Es ist passiert, was niemand für wirklich möglich gehalten hat: Ein bewaffneter Krieg in Europa ist ausgebrochen.

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland einen militärischen Einsatz in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine angeordnet. Mittlerweile haben sich die Angriffe auf das ganze Land ausgeweitet. Ukraines Hauptstadt Kiew liegt teilweise in Trümmer. Auch andere Städte stehen nach Angriffen teilweise in Flammen. Tausende Menschen sind auf der Flucht.

Mit Worten lässt sich die Tragödie kaum beschreiben. Bilder und Videos aus der Ukraine zeigen das Ausmass des Schreckens – und die weltweite Solidarität.

Ukrainische Städte liegen nach russischen Luftangriffen in Schutt und Asche

Kiew, 25.02.2022. Bild: keystone

Zerstörte Gebäude nach russischen Luftangriffen 24.02.2022, Kharkiv. Bild: keystone

24.02.2022, Ostukraine. Bild: keystone

24.02.2022, Kiev. Bild: keystone

Vorort von Kiew, 24.02.2022. Bild: keystone

Ein zerbombtes Gebäude in Kiew, 25.02.2022. Bild: keystone

Zerstörte ukrainische Militärstützpunkte

Armee Stützpunkt, Mariupol, 24.02.2022. Bild: keystone

Mariupol, 24.02.2022. Bild: keystone

Zivilisten harren und flüchten

Menschen harren in Luftschutzbunkern und U-Bahnstationen Kharkiv, 24.02.2022. Bild: keystone

Menschen rennen in Bunker, Kiew, 25.02.2022. Bild: keystone

Kiew, 25.02.2022. Bild: keystone

Kiew, 24.02.2022. Bild: keystone

Flucht über die Grenze nach Polen und in die Hauptstadt Polisch-ukrainische Grenze, 24.02.2022. Bild: keystone

Ukrainer warten in einer umfunktionierten Zugstation in Polen auf die Einreise. Bild: keystone

Menschen in der Region Donezk rennen auf einen Zug, der nach Kiew fährt, 24.02.2022. Bild: keystone

Weltweite Solidarität

Zürich, 24.02.2022. Bild: watson

New York (USA), 24.02.2022. Bild: keystone

Los Angeles (USA), 24.02.2022. Bild: keystone

Wahrzeichen leuchten in blau-gelb Das Kolosseum in Rom (Italien) leuchtet in den Nationalfarben der Ukraine. Bild: keystone