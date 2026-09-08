sonnig30°
DE | FR
burger
International
Russland

Mutmasslicher russischer Spion in Rumänien festgenommen

Mutmasslicher russischer Spion in Rumänien festgenommen

08.09.2026, 17:2108.09.2026, 17:21
epa10014202 The NATO flag waves in the wind as troops stand in line before being reviewed by French President Macron at Mihail Kogalniceanu Air Base, near the city of Constanta, Romania, 15 June 2022. ...
Der mutmassliche Spion soll Nato-Einrichtungen in Rumänien ausgekundschaftet haben.Bild: keystone

Rumäniens Polizei hat einen Russen festgenommen, der Militäreinrichtungen Rumäniens und der Nato-Verbündeten ausspioniert haben soll.

Wie die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der Staatsanwaltschaft (DIICOT) in Bukarest mitteilte, habe der 40-Jährige an mehreren Militärstützpunkten im Grossraum Bukarest, am Schwarzen Meer und in Siebenbürgen Militärtechnik sowie Truppenbewegungen fotografiert. Dadurch habe er die nationale Sicherheit gefährdet.

Zudem habe der Mann mit einer nicht näher benannten Person über einen verschlüsselten Kommunikationsweg Kontakt gehabt, um hybride Sabotageakte zu planen. Die Staatsanwaltschaft beantrage nun vor Gericht 30 Tage in Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen. An den Ermittlungen sei Rumäniens Inlandsgeheimdienst SRI beteiligt gewesen, sowie der Geheimdienst der Armee, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Oscar-Gewinnerin schockiert mit Doku über ICE-Einsätze
In ihrer neuen Dokumentation zeigt die Oscar-prämierte Regisseurin Laura Poitras schockierendes Filmmaterial von den Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis aus dem vergangenen Winter. «They're Here» feierte bei den Filmfestspielen Venedig Premiere.
Zur Story