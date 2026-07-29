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Ukrainischer Kampfjet F-16 im Luftkampf abgestürzt

Ukrainischer Kampfjet F-16 im Luftkampf abgestürzt

Die Ukraine hat einen der für sie wertvollen westlichen Kampfjets vom Typ F-16 bei der Verteidigung des eigenen Luftraums verloren.
29.07.2026, 22:0529.07.2026, 22:05

Die Maschine sei abgestürzt, als sie feindliche Flugobjekte abfing, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. «Vorläufigen Informationen nach gab es eine Notfallsituation an Bord, der Pilot musste sich per Schleudersitz retten», heisst es in der Mitteilung. Der Pilot ist demnach wohlauf, am Boden gab es keine Schäden und Opfer.

FILE - F16 fighter jets of the Romanian Air Force and the Romania based European F-16 Training Center (EFTC), perform a fly-by at the Black Sea, Defense, Aerospace and Security (BSDA) international ex ...
Die Ukraine hat eine F-16 verloren. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Ukraine hat nach langem Werben bei westlichen Partnern 2024 die ersten Kampfjets des Typs F-16 erhalten. Die Flugzeuge werden vor allem bei der Abwehr russischer Drohnen- und Raketenangriffe eingesetzt. Mehrere Maschinen sind bei den riskanten Manövern bereits abgestürzt, die erste kurz nach Beginn der Lieferungen. Der Verlust jeder einzelnen F-16 wiegt für Kiew schwer, da sie sie nicht selbst produzieren kann und bis heute noch nicht alle der rund 80 versprochenen Maschinen in der Ukraine eingetroffen sind. (sda/dpa)

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