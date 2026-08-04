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Sewastopol: Russischer Soldat erschiesst mehrere Menschen

Sewastopol: Russischer Soldat erschiesst mehrere Menschen

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat ein russischer Soldat nach Behördenangaben mindestens vier Menschen erschossen.
04.08.2026, 13:0704.08.2026, 13:07

Er habe zuerst das Feuer auf Kameraden eröffnet und dabei einen Militärangehörigen getötet, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, bei Telegram mit. Anschliessend habe der Soldat im Nachbardorf Chmelnizkoje drei Zivilisten umgebracht und drei weitere verletzt. Der mutmassliche Täter sei festgenommen worden. Zum Motiv der Tat wurde vorerst nichts bekanntgegeben.

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In Sewastopol kam es zu einem tödlichen Zwischenfall.Bild: www.imago-images.de

Die Schwarzmeer-Halbinsel war von Russland bereits 2014 besetzt und für russisch erklärt worden. Die bereits vorher vorhandene Moskauer Militärpräsenz wurde dabei noch weiter ausgebaut. Im Februar 2022 startete der Kreml zudem einen bis heute andauernden Angriff auf die Ukraine und erhebt Anspruch auf weitere Regionen im Süden und Osten des Nachbarlandes. (dab/sda/dpa)

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