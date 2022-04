In der Ostukraine gefallen: Putin verliert bereits seinen achten General

Ende März wurde gemeldet, dass Jakow Rjasanzew gefallen war. Der Kommandant der 49. Armee des südlichen Distrikts soll bei einem Bombenangriff auf den Flughafen von Tschornobajiwka in der Region Cherson getötet worden sein, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch. Bestätigen liessen sich die Angaben nicht.

Die russische Armee hat in ihrem Angriffskrieg auf die Ukraine offenbar schon mindestens sieben Generalmajore verloren. Das wäre mehr als ein Viertel der Einsterne-Generäle, die sie nach übereinstimmenden Medienberichten seit Kriegsbeginn in der Ukraine eingesetzt hat.

Die Agentur schrieb, dass Frolov auf dem Serafimovsky-Friedhof in St. Petersburg mit militärischem Ehren zu Grabe getragen wurde. «Heute verabschieden wir uns von einem echten Helden. Wladimir Petrowitsch Frolow starb einen heldenhaften Tod im Kampf mit ukrainischen Nationalisten», zitierte der Pressedienst Gouverneur Alexander Beglov während der Abschiedszeremonie.

Im Ukraine-Krieg ist erneut ein russischer Generalmajor ums Leben gekommen. Vladimir Frolov war der Vize-Kommandant der 8. russischen Armee, die vor allem in der Region Mariupol im Osten des Landes kämpft. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass starb er während der Invasion in der Ukraine .

In der Ukraine ist offenbar ein weiterer General ums Leben gekommen. Es handelt sich um den stellvertretenden Kommandanten der 8. Armee. Vladimir Frolov wurde in St. Petersburg beigesetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mahnt ein Ende des Zögerns bei Waffenlieferungen für sein Land an. Angesichts einer erwarteten neuen Offensive russischer Truppen seien Verzögerungen «eine Erlaubnis für Russland, das Leben von Ukrainern zu nehmen», sagte Selenskyj in der Nacht zum Montag in seiner täglichen Videoansprache. Aus der seit Wochen heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol wurden neue russische Angriffe mit Raketen und Bomben gemeldet.