Auf diese Trauminseln in Thailand darfst du diesen Sommer nicht in die Ferien

Die bekannte Maya Bay auf der unbewohnten Insel Phi Phi Leh wird demnächst ebenfalls wieder geschlossen – jedoch nur für zwei Monate von Anfang August bis Ende September. Grund ist auch hier, dass sich das fragile Ökosystem der Bucht vom Touristenansturm erholen soll. Der weisse Tropenstrand, der von markanten Felsen umrahmt wird, war durch den Kino-Hit «The Beach» bekanntgeworden. In dem Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ist der Strand noch völlig unberührt. (dab/sda/dpa)

Zwei bei Thailand-Reisenden aus aller Welt beliebte Inselgruppen sind ab sofort wieder für Besucher geschlossen: Bis zum 14. Oktober soll die Natur rund um die traumhaften Similan Islands und Surin Islands in der Andamanensee eine Ruhepause bekommen, um sich vom Touristenandrang zu erholen, teilte die Regierung in Bangkok mit. Auch dient die Massnahme dem Schutz von Urlaubern in der gerade gestarteten Regenzeit, wenn das Meer oft aufgewühlt ist.

Unmögliche Mission in Istanbul: Wie Wladimir Putin die Welt an der Nase herumführt

Unter äusserem Druck wollen Russland und die Ukraine erstmals seit drei Jahren direkt miteinander sprechen. Das Scheitern der Gespräche von Istanbul nehmen beide Seiten in Kauf.

Als «Stunde X» bezeichnet die Moderatorin des russischen Staatsfernsehens «Erster Kanal» das Treffen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul. Die Journalisten warten da Stunden in der Sonne vor dem Dolmabahce-Palast, der einstigen Residenz der Sultane im Osmanischen Reich. Sie sehen streunende Katzen und Hunderte von Fernsehkameras aus aller Welt. Was sie nicht sehen: ukrainische und russische Delegationen. Es ist ein Tag, der gut zeigt, welch Sprachlosigkeit zwischen den beiden Ländern längst herrscht. Es fehlt an Worten, an Zeitplänen, es fehlt an allem.