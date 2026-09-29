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Krieg Russland Ukraine: Heftige Angriffe auf Kiew

epa13269358 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a medical center in central Kyiv, Ukraine, 28 September 2026, amid the Russian invasion. At least seven people, including staff m ...
Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in den letzten Tagen wieder intensiviert.Bild: keystone

Russland bombardiert Kiew weiterhin heftig

29.09.2026, 02:21

Das russische Militär setzt seine heftigen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort. Die ukrainische Luftwaffe warnte in der Nacht vor einer Bedrohung durch ballistische Raketen in der Region. Berichten zufolge waren in Kiew Explosionen zu hören. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete bei Telegram von Schäden in mehreren Teilen der Hauptstadt.

Im Stadtteil Solomjanka sei ein Verwaltungsgebäude getroffen worden, zudem seien Raketentrümmer in den Hof eines Wohnhauses gefallen, teilte Klitschko mit. Auch ein Gebäude einer Bildungseinrichtung wurde demnach getroffen, es gebe einen Brand. Im zentralen Stadtteil Petschersk sei es in einem dreistöckigen Nichtwohngebäude zu einem Brand gekommen.

Bereits im Tagesverlauf hatte es eine Serie russischer Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt gegeben. Dabei wurde nach offiziellen Angaben auch eine Klinik getroffen. Zuvor was das Gebäude der Akademie der Wissenschaften getroffen worden. Nach Angaben vom Abend gab es dabei zwei Todesopfer. Bürgermeister Klitschko teilte mit, bei russischen Angriffen seien im Tagesverlauf in der Hauptstadt 24 Menschen verletzt worden.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. In jüngster Zeit kam verstärkt die ukrainische Hauptstadt Kiew unter Beschuss. (sda/dpa)

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