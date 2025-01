In der russischen Region Kirow starben bei einem Brand mindestens sieben Menschen. Bild: Shutterstock

Russland: Wohnhausbrand fordert mindestens sieben Tote

Beim Brand eines Wohnhauses in der russischen Region Kirow sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mindestens ein Bewohner des Hauses galt am Abend noch als vermisst, berichtete die russische Staatsagentur Tass. In dem Haus im Dorf Kilmes in der Region Kirow, knapp 800 Kilometer nordöstlich von Moskau, waren zuvor elf ältere Dorfbewohner untergebracht.

Zur Brandursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Zwei Tote waren gleich zu Beginn der Löscharbeiten gefunden worden, die übrigen Leichen entdeckten Feuerwehrleute erst später in den Trümmern des Hauses. (sda/dpa)