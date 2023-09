Schönheits-Expertin soll für Putin spioniert haben

Fünf mutmassliche Spione müssen sich in England vor Gericht verantworten. Sie sollen für Russland Informationen gesammelt haben.

In Grossbritannien sind fünf bulgarische Staatsbürger wegen Spionage für Russland angeklagt worden. Sie sollen am Dienstag vor Gericht erscheinen. Eine der Verdächtigen, Vanya G., hatte eine Firma, mit der sie künstliche Wimpern verkaufte und war damit so erfolgreich, dass sie sogar Preise gewann – unter anderem in Russland. Sie soll ausserdem als Jurymitglied künstliche Wimpern bei Schönheitsveranstaltungen bewertet haben.

Der Gruppe wird vorgeworfen, zwischen August 2020 und Februar 2023 «Informationen, die für einen Feind nützlich sein können» gesammelt zu haben, berichtet die BBC. Sie sollen in Grossbritannien und in anderen europäischen Ländern Ziele ausgekundschaftet haben. Orlin R. soll dabei die Spionagezelle angeführt haben.

Fünf bulgarische Staatsbürger sollen in England für Russland Informationen gesammelt haben. Bild: keystone

Bei Durchsuchungen habe die Polizei mehrere gefälschte Reisepässe und Dokumente aus England, Bulgarien. Frankreich, Italien und anderen Ländern gefunden. Die Gruppe soll die Fälschungen selbst produziert haben, einige zeigten Fotos der Festgenommenen. Eine Operation soll in Montenegro stattgefunden haben, wo sich ein Mitglied der Gruppe als Journalistin ausgegeben haben soll.

Ein Gruppenmitglied machte Geschäfte mit Abhörtechnik

Der mutmassliche Drahtzieher der Gruppe, Orlin R., soll 2009 nach Grossbritannien gekommen sein und Geschäfte mit Russland gemacht haben. Im Businessnetzwerk LinkedIn wird in seinem Profi angegeben, dass er sich mit Überwachungsgeräten beschäftigt, unter anderem Möglichkeiten zum Abhören. Er soll angegeben haben, zuvor das bulgarische Energieministerium beraten zu haben.

Einer weiterer Verdächtiger soll hauptberuflich als Fahrer eines Krankenhauses gearbeitet haben, seine angebliche Partnerin als Laborassistentin in einer Firma, die im Gesundheitswesen aktiv ist. Die beiden sollen auch eine Wohltätigkeitsorganisation für bulgarische Staatsbürger betrieben haben.

Die Gruppe war bereits im Februar festgenommen worden, zunächst hatte es nur gegen drei Personen Ermittlungen gegeben. Später wurden die Anklagen erweitert.

