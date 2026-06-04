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Krim: Tote und Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen

Krim: Tote und Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen

04.06.2026, 13:3904.06.2026, 13:39

Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden.

A soldier of the 127th Separate Territorial Brigade launches a drone to search for Russian attack drones at the front line in the Kharkiv region Friday, March 13, 2026. (AP Photo/Nikoletta Stoyanova). ...
Die Ukraine hat laut Behördenangaben die Krim angegriffen.Bild: keystone

Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten und zwei Verletzte nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Nahverkehrszug.

Russland hatte die Krim 2014 annektiert und nutzt sie auch als Aufmarschgebiet für seine Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew will mit den Drohnenangriffen vor allem den militärischen Nachschub stören. Das Land verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion. (dab/sda/dpa)

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