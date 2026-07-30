recht sonnig27°
DE | FR
burger
International
Naher Osten

Saudi-Arabien kündigt Bündnis zum Schutz der Schifffahrt an

Saudi-Arabien kündigt Bündnis zum Schutz der Schifffahrt an

30.07.2026, 21:1030.07.2026, 21:10

Saudi-Arabien hat nach Angriffen auf seine Schiffe ein Militärbündnis angekündigt zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer und um die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. Teil der Allianz sind nach saudischen Angaben 14 Länder, darunter die Golfstaaten Kuwait, Katar und Bahrain sowie Pakistan, die Türkei, Ägypten und Jordanien. Das Bündnis solle die Freiheit der Schifffahrt sowie internationale Routen für Handel und die weltweite Energieversorgung schützen, teilte das saudische Verteidigungsministerium am Donnerstagabend nach einem Treffen zur Allianz in Riad mit.

epa12428478 Houthi supporters gather in front of a digital billboard featuring a map of the Bab al-Mandab Strait, linking the Gulf of Aden and the Red Sea, during a protest against Israel, in Sana&#03 ...
Anhänger der Huthis versammeln sich vor einer Werbetafel, auf der eine Karte der Meerenge von Bab al-Mandab zu sehen ist.Bild: keystone

Die Ankündigung folgt auf Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen vergangene Woche gegen saudische Schiffe. Die Miliz hatte Handelsschiffe im Roten Meer aber schon ab 2023 massiv attackiert. Daraufhin wurde zum Schutz der Schifffahrt bereits die EU-geführte Mission Aspides ins Leben gerufen und der US-geführte Einsatz Prosperity Guardian.

«Sicherheit zur See ist eine gemeinsame Verantwortung», teilte das Ministerium mit. Dies solle durch gemeinsame Militäreinsätze, Planungen und Übungen sowie den Austausch von Geheimdienstinformationen erreicht werden. Die Allianz sei in ihrer Natur aber «rein defensiv» und habe nicht das Ziel, einen Staat, ein anderes Bündnis oder eine internationale Organisation anzugreifen.

Vereinigte Arabische Emirate nicht dabei

Wegen der faktischen Blockade der Strasse von Hormus exportiert Saudi-Arabien einen Teil seines Öls derzeit über eine Pipeline ans Rote Meer. Durch neue Angriffe der Huthi wird aber auch dieser Exportweg unsicherer.

Bemerkenswert ist, dass der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate laut Mitteilung nicht dabei sind, obwohl sie im Iran-Krieg ähnliche Ziele mit Blick auf ihre Sicherheit haben wie Saudi-Arabien. Das Bündnis versammelt aber eine regionale Vierer-Gruppe (R4) aus Saudi-Arabien, Pakistan, Ägypten und der Türkei formell unter ein Dach. Diese gelten als regionale Schwergewichte und sprechen sich zunehmend miteinander ab. Sie betrachten – in unterschiedlichem Mass – sowohl die Aktivitäten Israels als auch des Irans als Bedrohung in der Region.

Für das Treffen in Riad am Donnerstag kamen nach saudischen Angaben Vertreter aus mehr als 40 Ländern zusammen, darunter auch Vertreter der EU-Delegation in dem Königreich. Die Tür stehe anderen Länder weiter offen, hiess es aus Riad. (hkl/sda/dpa)

Neue Front im Nahost-Konflikt: Huthi-Miliz im Jemen droht Saudi-Arabien mit Vergeltung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Giftige Meerestiere treiben an französische Atlantikküste – Strände gesperrt
Portugiesische Galeeren treiben wieder an Frankreichs Atlantikküste. Strände wurden bereits gesperrt – doch selbst tote Exemplare bleiben gefährlich.
An der französischen Südwestküste sind erneut Portugiesische Galeeren angespült worden. Wie französische Medien berichten, tauchen die gefährlichen Meerestiere wieder in grosser Zahl an der Atlantikküste auf – sowohl in der Bretagne als auch im Baskenland. Der Strand von Mimizan musste am Mittwoch vollständig gesperrt werden. Auch am Strand von Ilbarritz nahe Biarritz wurden Physalien bereits gesichtet.
Zur Story