R.I.P., Krümel – der dickste Kater der Welt ist etwa 12-jährig verstorben. Bild: instagram

«Krümel» – dickster Kater der Welt – auf tragische Weise gestorben

Der dickste Kater der Welt «Krümel» ist trotz Abnehmerfolgen auf tragische Weise gestorben.

Simone Bischof / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Der dickste Kater der Welt namens «Krümel» ist am vergangenen Wochenende auf tragische Weise gestorben. Kurz zuvor wurde das Tier noch in ein «Diät-Camp» für Katzen geschickt, dort hatte Krümel sogar einen Abnehmerfolg.

Doch möglicherweise war gar nicht sein hohes Gewicht die Todesursache: Die Tierärzte erklärten, dass Krümels dicke Fettschichten Krebstumore versteckt hätten, berichtet die «New York Post». Doch der Reihe nach.

Der etwa zwölf Jahre alte Kater, der in Russland lebte und dort «Kroshik» – russisch für «Krümel» – genannt wurde, war im Internet ein kleiner Star, seit er aus dem Keller eines russischen Krankenhauses gerettet worden war. Vermutlich war er zuvor von seinen Besitzern ausgesetzt worden und hatte in dem Keller Schutz gesucht.

Krümels Retter fütterten ihn, jedoch sehr einseitig: mit Essensresten, Keksen und Suppe. Das führte dazu, dass der Kater immer dicker wurde, schliesslich etwas mehr als 17 Kilo auf die Waage brachte und nicht mehr laufen konnte. Er musste abspecken.

Diät-Bemühungen machen «Krümel» weltberühmt

Der Kater wurde in ein von Tierärzten betreutes Diät-Zentrum in der russischen Stadt Perm gebracht. Dort hatte «Krümel» sogar einen Erfolg: Er verlor 3,2 Kilo. Seine Bemühungen, durch Diät, Sport und Massagen abzunehmen, brachten ihm weltweiten Ruhm ein. Doch am Samstag habe er plötzlich Atemprobleme bekommen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte, den Kater wiederzubeleben, starb er in der Nacht zum Sonntag.

Bei Untersuchungen des toten Tieres wurde festgestellt, dass sich an Krümels Milz und anderen inneren Organen Krebstumore gebildet hatten. Sie waren unter den Fettschichten des dicken Katers jedoch nicht erkennbar gewesen. Galiana More, die Besitzerin des Katzenheims «Matroskin», in dem Krümel behandelt wurde, sagte, dass die Tumore möglicherweise ein multiples Organversagen verursacht hatten.

Klarheit über die Todesursache solle eine Obduktion bringen. Das Ergebnis steht noch aus. Allerdings werde es «sehr schwierig» sein, festzustellen, ob Krümels Tod auf sein Übergewicht oder auf die Tumore zurückzuführen ist, sagte More.

Kater starb nicht alleine

Sein Tod wurde in den sozialen Medien durch einen Post bekannt gegeben. Darin hiess es: «Krümel ist vergangene Nacht verstorben. Diese Nachricht löst eine grosse Leere im Herzen aus.»

In dem Post heisst es weiter, dass der Kater plötzlich zu ersticken begann. «Bis zu diesem Moment hatten die Ärzte bei ihm keine Anzeichen von Kurzatmigkeit bemerkt.» Leider konnte auch die Gabe von Sauerstoff den Kater nicht mehr retten.

«Als er starb, war er nicht allein. Bis zu seinem letzten Atemzug kämpften die besten Ärzte um sein Leben.»

Verwendete Quellen: