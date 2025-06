Einer von Justin Bieber Instagram-Posts, in vielen Posts zeigt er nur ein Teil seines Gesichts. Bild: instagram

«Ich weiss, ich bin kaputt» – Justin Bieber äussert sich auf Instagram

Fans machen sich schon länger Sorgen um den kanadischen Popstar. Jetzt äussert sich Justin Bieber zu seiner mentalen Gesundheit per Instagram.

Der kanadische Sänger Justin Bieber hat in der Nacht von Montag auf Dienstag innert wenigen Stunden zahlreiche Instagram-Posts hochgeladen. Auf den Posts waren sein Gesicht, seine Füsse, seine Ehefrau Hayley Bieber oder die Hand von ihrem gemeinsamen Sohn zu sehen. In einigen der Fotos erkennt man, wie er einen Joint in der Hand hält oder Wasserpfeife raucht.

Unter den meisten Fotos ist lediglich ein Mittelfinger-Emoji zu sehen. Unter anderem teilt er einen Einblick in seine Gedanken und wie es ihm geht.

In einem Post veröffentlichte er einen Screenshot von Chat-Nachrichten. In diesem schreibt er, offenbar mit einem Kollegen, dass Konflikte zu einer Beziehung dazu gehören. Weiter kündigt er der anderen Person, die Freundschaft.

Dies anscheinend, weil die andere Person nicht mit Biebers Wutausbrüchen und Stimmungsschwankungen umgehen konnte. Seine Wut sei das Ergebnis von Schmerzen und Traumata, schreibt Bieber im Chat.

Keine neue Erkenntnis

Nun hat er einen Screenshot eines vorgeschriebenen Texts gepostet. In diesem äussert er sich zu den Fans, die ihm sagen, dass er sich Hilfe holen und «heilen» müsse.

Er schreibt in dem Post, dass ihm bewusst sei, dass er heilen müsse. Dass ihm bewusst sei, dass er «kaputt» wäre und je mehr er versuche an sich selbst zu wachsen, desto verwirrter werde er. Jesus sei zurzeit die einzige Person, die ihn weiterhin sein Leben mit anderen teilen lässt.

Der ehemalige Teenie-Schwarm hatte schon in der Vergangenheit Instagram-Posts und Storys veröffentlicht, in denen er gestand, dass es ihm psychisch nicht gut gehe. Schon im März schrieb er zum Beispiel: «Ich fühle mich definitiv an den meisten Tagen unvorbereitet und unqualifiziert.» (nib)