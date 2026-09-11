Inzwischen 35 Tote nach Brand auf Fähre geborgen

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Das ausgebrannte Wrack der «MV June Aster». Bild: keystone

Nach dem Brand auf einer Passagierfähre vor der philippinischen Inselprovinz Palawan sind inzwischen 35 Todesopfer zu verzeichnen. Aus der Fähre wurden am Freitag 30 Tote geborgen, wie die Küstenwache mitteilte. Erst rund 30 Stunden nach dem Ausbruch galt das Feuer als gelöscht, dann konnten Mitarbeiter der Küstenwache das Schiff betreten.

Das Fährschiff «MV June Aster» war am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Weg von der Hauptstadt Manila nach Coron. Überlebende berichteten von einer lauten Explosion aus dem Laderaum, kurz bevor das Feuer ausbrach. Die Fähre befand sich zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer vor der Küste.

An Bord waren etwa 130 Passagiere und Crewmitglieder. 43 von ihnen wurden gerettet. Mehr als 50 Menschen gelten noch als vermisst. (sda/dpa)