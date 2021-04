International

U-Boot mit 53 Menschen vor indonesischer Insel Bali vermisst



Nördlich von Bali wird ein U-Boot der indonesischen Marine mit Dutzenden Besatzungsmitgliedern vermisst. Das vor 40 Jahren in Deutschland gebaute Unterseeboot KRI Nanggala-402 sei vermutlich gesunken, zitierte das Nachrichtenportal «Kompas» am Mittwoch den Militärsprecher Hadi Tjahjanto.

An Bord seien 53 Menschen, berichtete CNN Indonesia unter Berufung auf den Leiter des Informationsdienstes der Marine, Julius Widjojono.

Der Kontakt sei gegen 3.00 Uhr morgens (Ortszeit) während einer Übung abgebrochen, dann sei das U-Boot etwa 95 Kilometer vor der Insel Bali verschwunden, so Tjahjanto. Möglicherweise befinde es sich in einer Mulde auf dem Meeresboden in etwa 700 Metern Tiefe, hiess es.

Die indonesische Marine ist mit Kriegsschiffen im Einsatz. Zudem seien Singapur und Australien um Hilfe bei der Suche gebeten worden, weil sie U-Boot-Rettungsschiffe besässen. (sda/dpa)

