International

Schweden

Geiseldrama in Schweden nimmt glückliches Ende – beide Geiseln freigekommen



Bild: keystone

Geiseldrama in Schweden nimmt glückliches Ende – beide Geiseln freigekommen

Zwei Insassen einer geschlossenen Haftanstalt in Schweden haben nach Medienberichten zwei Wärter als Geiseln genommen. Im Laufe des Abends wurde eine Geisel freigelassen, berichten schwedische Medien. Später dann kam auch die zweite Geisel frei.

So kam es zur Geiselnahme

Die Geiselnehmer verschanzten sich am Mittwoch in einem Wachraum des Gefängnisses Hällby gut 100 Kilometer westlich von Stockholm, in dem sich die beiden Angestellten befunden hatten, wie die Nachrichtenagentur TT, der Rundfunksender SVT und weitere schwedische Medien berichteten.

bild: screenshot aftonbladet

Die beiden Insassen deckten demnach Überwachungskameras ab und forderten einen Hubschrauber. Bei den Geiseln soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln, bei den Geiselnehmern um Schwerverbrecher, die laut der Zeitung «Aftonbladet» wegen Mordes verurteilt worden waren. Sie sollen mit Rasierklingen bewaffnet sein.

Ungewöhnliche Forderung

Nach Angaben von Aftonbladet sind am Nachmittag Verhandlungsführer vor Ort eingetroffen und hätten mit den Insassen geredet. Die Gefangenen haben später eine neue bizarre Forderung gestellt: Sie würden eine der Geiseln freilassen, wenn alle 20 Insassen ihrer Station Dönerpizza erhalten.

SCreenshot: aftonbladet

Anscheinend wurde der Forderung nachgekommen. «Aftonbladet» zeigte im Livestream, wie Polizisten die Pizzaschachteln bei einer Imbissbude in der Nähe der Haftanstalt abholten.

Hier holt die Polizei die Pizzas ab: JUST NU: Pizzor på väg till Hällbyanstalten efter krav från gisslantagarnahttps://t.co/wk2EDCL9VR pic.twitter.com/lybdqVb38c — Aftonbladet (@Aftonbladet) July 21, 2021

Die Lieferung hat anscheinend gewirkt. Wie ein Pressesprecher gegenüber schwedischen Medien bestätigte, wurde am Abend eine Geisel freigelassen.

Um etwa halb zehn kam dann die gute Nachricht: Auch die zweite Geisel sei freigekommen, gab die Polizei auf ihrer Webseite bekannt.

Polizei hält sich bedeckt

Die Polizei teilte am Nachmittag lediglich mit, dass ein grösserer Einsatz in dem Gefängnis stattfinde und Beamte mit Sonderkompetenzen vor Ort seien. Am Nachmittag bestätigte sie auf ihrer Webseite, dass sich die beiden Insassen in einem Raum verbarrikadiert hätten, in dem sich auch zwei Gefängniswärter befänden. Es seien Ermittlungen wegen Menschenraubs eingeleitet worden.

Die Anstalt Hällby in der Nähe der Stadt Eskilstuna ist nach Angaben der schwedischen Gefängnisaufsicht eine geschlossene Einrichtung mit 98 Plätzen der Sicherheitsklasse 1. Das ist die höchste Sicherheitsstufe für schwedische Gefängnisse. (jaw/sda/dpa)

Update folgt ...

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter