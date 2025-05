Britische Royals leiten Feier zu 80 Jahren Kriegsende

Harry und seine Frau Herzogin Meghan (43) haben vor gut fünf Jahren den engeren Kreis der Royal Family verlassen. Sie leben inzwischen mit ihren Kindern Prinz Archie, der am Dienstag seinen sechsten Geburtstag feiert, und Prinzessin Lilibet (3) im US-Bundesstaat Kalifornien. Harry gibt an, er könne wegen einer Herabstufung seines Sicherheitsstatus seine Familie nicht ohne Einladung der Royals nach Grossbritannien bringen. (rbu/sda/dpa)

Einer der beiden wird Rumäniens nächster Präsident: Dafür stehen Simion und Dan

Der NATO- und EU-Mitgliedstaat Rumänien steht vor einem Scheideweg. Die Präsidentschaftswahl, die eigentlich bereits 2024 hätte entschieden werden sollen, geht am 18. Mai in die voraussichtlich letzte Runde. Dann treten die beiden verbleibenden Kandidaten George Simion und Nicușor Dan in einer Stichwahl gegeneinander an.