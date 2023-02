Bundespräsident Berset reist nach Botswana und Mosambik

Bundespräsident Alain Berset reist von Montag bis Donnerstag zu einem Präsidialbesuch nach Botswana und Mosambik. Mit Botswana will er engere Kontakte knüpfen, in Mosambik bespricht Berset unter anderem das gemeinsame Engagement im Uno-Sicherheitsrat.

Während Mosambik seit längerem ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit ist, sind die Kontakte zu Botswana nicht so eng, wie einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Bundespräsident Alain Berset Bild: keystone

Beim Präsidialbesuch in der botswanischen Hauptstadt Gabarone trifft Berset am Montag Präsident Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi. Die Gespräche dienen der Intensivierung der Beziehungen. Am Dienstag ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung im Gesundheitsbereich geplant. Es ist der erste Schweizer Präsidialbesuch in dem Land.

Zudem besuchen Berset und seine Delegation das Forschungszentrum Botswana Harvard AIDS Institute Partnership (BHP), wo unter anderem die Omikron-Variante des Coronavirus entdeckt wurde. Bei der ebenfalls in Gabarone ansässigen Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) wird Berset mit Generalsekretär Elias Magosi das Schweizer Engagement in der Region besprechen.

Am Mittwoch führt Berset in Maputo, der Hauptstadt Mosambiks, Gespräche mit Präsident Felipe Jacinto Nyusi. Diese drehen sich unter anderem um den gleichzeitig mit der Schweiz erfolgenden Einsitz Mosambiks im Uno-Sicherheitsrat.

Am Donnerstag besucht die Schweizer Delegation mit Präsident Nyusi die Provinz Cabo Delgado im Norden des Landes. Dort sind wegen gewalttätigen Unruhen seit 2017 rund 1.5 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Schweiz engagiert sich bei Wasser- und Gesundheitsversorgung, Dezentralisierung sowie Ausbildungs- und Einkommensförderung. (sda)