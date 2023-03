In der Schweiz stirbt eine Ärztin und die ganze Welt spekuliert – wegen Putins Kinder

Die Gynäkologin, die Putins Geliebter bei den Geburten beigestanden haben soll, ist in der Schweiz gestorben. Nur vier Tage, bevor ein russisches Investigativ-Portal ihren Namen publik machte.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist normalerweise sehr zurückhaltend mit Angaben über sein Privatleben. In Russland soll es sogar verboten sein, über seine Familie zu berichten. Darum weiss die Öffentlichkeit über die Frauen in Putins Leben auch nur sehr vage Bescheid. Doch spätestens seit dem russischen Angriffskrieg sind die Spekulationen um Putins Beziehung immer wilder geworden.

Eine Frau, die in Putins Leben eine besonders grosse Rolle spielen soll, ist die ehemalige russische Olympionikin Alina Kabajewa. Sie soll die Mutter von zwei oder sogar drei von Putins Kindern sein, vielleicht sogar seine Ehefrau. Geboren wurden mindestens eines der Kinder in einer exklusiven Klinik im Tessin.

Jetzt ist die Ärztin, die die Geburten begleitete, in der Schweiz gestorben. Nur vier Tage später enthüllte eine russische Investigativ-Plattform ihren Namen. Und sogar die Ehefrau von Iganzio Cassis ist irgendwie in die Geschichte verstrickt.

Die Geliebte und die neusten Enthüllungen

Die mutmassliche, langjährige Geliebte von Putin heisst Alina Kabajewa. Die 39-Jährige ist Olympiagoldgewinnerin in der Rhythmischen Sportgymnastik sowie ehemalige Duma-Abgeordnete. Aufgrund ihrer legendärer Verrenkungen wird sie auch «Russlands elastischste Frau» genannt.

Nachdem sie ihr politisches Mandat 2014 niedergelegt hatte, wurde sie zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats der National Media Group (NMG) – die grösste private Medienholding Russlands.

Alina Kabajewa, «Russlands elastischste Frau» bei einem Wettkampf 2002. Bild: imago

Für die Beziehung zwischen Putin und Kabajewa hat die russische unabhängige Investigativplattform «Proekt» am 28. Februar 2023 eine ganze Reihe Belege veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, wie lukrativ die Beziehung zum Präsidenten für Kabajewa in finanzieller Hinsicht ist – so hat «Proekt» Fotos von Kabajewa dekadentem Penthouse in Sotschi ausgegraben.

Schon lange wird spekuliert, ob Kabajewa die heimliche First Lady von Russland sei, da sie und der Präsident heimlich geheiratet hätten. Ebenfalls spekuliert wird darüber, wie viele Kinder das Paar zusammen hat – mehrere sollen es auf jeden Fall sein.

Alina Kabajewa 2021. Bild: www.imago-images.de

Unter den Kindern seien mindestens zwei Jungen: Der erste soll 2015 in der Sant’Anna-Klinik in Lugano auf die Welt gekommen sein, der zweite 2019 in Moskau. Das erklärte eine «vertrauenswürdige und gut informierte Quelle» im April 2022 der «Sonntagszeitung». Der Vater beide Male: Wladimir Putin.

Sowohl Kabajewa als auch Regierungsstellen dementieren das. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete Gerüchte über die Geburt eines Babys, dessen Vater der Präsident sei, als «journalistischen Scherz».

Die Ärztin und der Kreml

Im Artikel in der «Sonntagszeitung» bestätigte die Quelle, dass Kabajewa mindestens eines der Kinder im Tessin geboren habe. Eine «Schweizer Gynäkologin mit russischen Wurzeln» sei ihr dabei zur Seite gestanden. Diese habe die Mutter auch bei einer späteren Geburt im Jahr 2019 in Russland begleitet.

Der Name des medizinischen Teams, das die Mutter während der Geburt 2019 betreute, wurde nun durch «Proekt» bekannt – darunter auch der Name der «Schweizer Gynäkologin mit russischen Wurzeln». Sie heisst Natalia Thiébaud Kondratieva. Auf einem privaten Foto, das «Proekt» veröffentlichte, sind nicht nur Thiébaud am Handy zu sehen, sondern auch zwei weitere Schweizerinnen, die die Gynäkologin während der Geburt unterstützt haben sollen. Es handelt sich um die Schweizer Kinderärztin Petra Donati-Genet und die Krankenschwester Stella Giselu.

Natalia Thiébaud Kondratieva Dritte von vorn, Kinderärztin Petra Caterina Maria Donati Genet (Mitte) und Stella Giselu Bild: Screenshot «Proekt»

Das Bild wurde während einer Parade auf dem Roten Platz am 9. Mai 2019 aufgenommen. Die drei posieren auf einer VIP-Tribüne, die nur Gästen mit einer exklusiven Einladung aus dem Kreml betreten dürfen.

Die Quelle erzählte der «Sonntagszeitung», dass die Gynäkologin Putin noch aus ihren Jugendtagen in St. Petersburg kenne. Vor über 30 Jahren sei sie aber in die Schweiz ausgewandert. «Aber sie hielt eine vertrauensvolle Beziehung zu Putin aufrecht», so die Quelle.

Thiébaud starb nur vier Tage, bevor ihr Name von «Proekt» enthüllt wurde, am 24. Februar 2023 – am Jahrestag des russischen Angriffskrieges.

Die Todesanzeige legt die Vermutung nahe, dass das Ableben Thiébaud für ihre Angehörigen nicht überraschend gekommen ist. Denn ihr Partner bedankt sich bei einer ganzen Reihe Ärzte, die sich liebevoll um seine Frau gekümmert haben während ihrer «kurzen Krankheit». Darunter ist auch die Frau des Bundesrates Iganzio Cassis, die Radiologin Paola Rodoni Cassis.

Der Todesanzeige ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Ärztin nur einen Tag nach ihrem Tod eingeäschert und bestattet wurde.

Die Klinik und die anderen angefragten Schweizer haben nicht auf eine Stellungnahme reagiert, schreibt «Proekt».

