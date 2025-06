Die Polizei nimmt Protestierende an einer Pro-Pälestina Demonstration in Zürich fest. Bild: keystone

Polizeirapport

Nach Pro-Palästina-Demo in Zürich sind noch fünf Personen in Haft

Fünf Personen, die am Donnerstagabend bei einer unbewilligten Pro-Palästina-Kundgebung in Zürich verhaftet wurden, waren am Freitagmorgen weiterhin in Haft. Bei den Ausschreitungen kam es zu Sachbeschädigungen.

Von den elf Personen, die die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagabend verhaftete, waren am Freitag fünf noch in Haft, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Es stehen verschiedene Delikte im Raum, darunter Sachbeschädigung, Landfriedensbruch sowie Drohung gegen Behörden und Beamte. Verletzte gab es gemäss aktuellen Kenntnisstand keine.

Am Donnerstagabend folgten mehrere hundert Personen dem Aufruf zu einer unbewilligten Pro-Palästina-Kundgebung in Zürich. Im Kreis 4 gerieten Polizei und Demonstranten aneinander. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummischrot und Tränengas ein, die Demonstrierenden zündeten Container und Böller an, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Polizei wurde unter anderem mit faustgrossen Steinen beworfen, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Gegen 21.30 Uhr löste sich die Demonstration auf. (nib/sda)